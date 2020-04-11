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Prof.Dr. Ortaş; "Bilim Kurulları kalabalık olmamalıdır"

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, korona virüsle ile mücadele kapsamında Tıp Bilim Kuruluna ek olarak Toplum Bilimleri Kurulu adı verilen yeni bir kurul oluşturulmasıyla ilgili olarak "Bilim kurulları çok kalabalık olmamalı, yoksa karar almak zorlaşır" dedi.

11.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:50
Prof.Dr. Ortaş;
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, korona virüsle ile mücadele kapsamında Tıp Bilim Kuruluna ek olarak Toplum Bilimleri Kurulu adı verilen yeni bir kurul oluşturulmasıyla ilgili olarak "Bilim kurulları çok kalabalık olmamalı, yoksa karar almak zorlaşır" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Ortaş, "Toplum Bilimleri Kurulu Kimlerden Oluşmalı ve Hangi Konuları Öne Çıkarmalıdır" başlıklı makalesinde, "Sayın Koca, toplumu ilgilendiren konularla ilgilenecek bir kurlun oluşacağını belirttiler. Kurulun sosyolog, psikolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanında uzman kişilerden oluşacağını bildirdiler. Merak edilen ve sorulan soru kimler seçilecek kurula?" diye sordu.

Ortaş, bugüne kadar ülkemizin yönetim organı düzeyinde görüşlerini dikkate aldığı bilim kurulu olmadığı için son virüs salgını ile ön plana çıkan ve toplumun da güvendiği bu kurulun aldığı kararların çok önemsendiğini ve halkın genelinin bilim kurulunun önerilerini dikkate almakta olduğunu belirterek, "Ayrıca bu zorlu dönemde somut olgular toplumun aydınlatılması ve bilinç artırımına ufuk açıcı olduğu için bilim insanlarının açıklamaları yaralı olmuştur. Genel beklenti odur ki; bundan sonra hükümetler, kurum ve kuruluşlar bilim kurullarının karar ve önerileri doğrultusunda sorunlara çözüm arayışına girerlerse ülkemiz için büyük bir şans olur sorunlarının üstesinden gelmek daha kolay aşılır. Bu bağlamda objektif ve toplumun sorunlarını bilimsel esaslar üzerinden sunacak karalar alması çok önemsenmektedir. Kurul karaları ve işleyişimdeki tecrübem, bilim kurulları çok kalabalık olmamalı, yoksa karar almak zorlaşır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Toplum Bilimleri Kurulu, İbrahim Ortaş, Güncel
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