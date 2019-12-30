Haberler » Güncel » Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile 'dünya nereye, siz nereye' semineri - Haber

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile "dünya nereye, siz nereye" semineri

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası işbirliğinde Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş katılımı ile "Dünya Nereye, Siz Nereye" konulu konferansı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

30.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:33 Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile
Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası işbirliğinde Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş katılımı ile "Dünya Nereye, Siz Nereye" konulu konferansı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Seminer öncesi açılış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi ; "Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası olarak 2018 yılında başlatmış olduğumuz ve Ülkemizin önde gelen isimlerini Balıkesirli hemşehrilerimiz ile bir araya getirdiğimiz konferanslar serimize bugün ünlü ekonomist ve yazar Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı konuk ederek devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlar ile, görevlerimiz arasında bulunan "üyelerimizin işlerinin geliştirmelerine" bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak, bu bizi mutlu eder" dedi.

Daha sonra sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş; 2019 yılı için ekonomik bir değerlendirmede bulunarak, geçmişten bugüne yapılan teknolojik gelişmelerin günümüz ekonomisi, sağlık sektörü ve insan faktörü üzerine nasıl bir etkide bulunabileceğini, mevcut olan ticaret savaşları ve gelişmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. - BALIKESİR

Özgür Demirtaş, Balıkesir, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   CHP Edirne örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı - Haber
16:21   Başakşehir 'YouTuber' yetiştiriyor - Haber
16:17   Antakya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı - Haber
16:16   Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı - Haber
16:16   Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:32:45