Prof. Dr. Pascal Gielen Bilgi'de Ağırlandı!

Her akademik yılda kültür sanat alanının önemli isimlerinin ağırlandığı "Camma: Perşembe Konuşmaları"nın konuğu Antwerp Üniversitesi Siyaset ve Sanat Sosyolojisi Profesörü Pascal Gielen oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen söyleşi, "Çokkültürlülüğün Ötesinde Kültürleri Özgürleştirmek: Kültür Kurumları Kanonundan Sanat Oluşumlarında Müşterekleşmeye" teması ile gerçekleştirildi.

"NEOLİBERALİZM SANATI SEKTEYE UĞRATIYOR"

Yaratıcı emek, müşterekler, kent ve kültür politikaları üzerine araştırmalarıyla tanınan ve çalışmaları birçok dile çevrilen Pascal Gielen katılımcılarla içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde kültür kurumlarının karşısında yeni sanat oluşumlarının rolünü anlattı. Gielen, müşterek politikalara ve uyuşmazlık politikalarına dayalı sanatsal oluşumlar üzerinde durdu. Pascal Gielen, "Neoliberalizmin etkisinde kalan ve kar etme zorunluluğuyla sınanan üretim süreçleri, diğer alanlarda olduğu gibi sanatta da yerinde saymalara neden oluyor. Bunun karşısında duran tek şey ise özgürlük ve yaratıcılık duygusu" olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bültenler