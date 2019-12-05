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Prof. Dr. Ramazan Ayvallı: "İnsanlığın doğru rehberlere ihtiyacı var"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Hadis Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, insanların her zaman doğru rehberlere ihtiyacının olduğunu ifade etti.

05.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:33Prof. Dr. Ramazan Ayvallı:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Hadis Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, insanların her zaman doğru rehberlere ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Ayvallı, İhlas Vakfı Huzur Erkek Öğrenci Yurdu'nda 'İnsan nasıl mesut ve bahtiyar olur' konulu konferans verdi.

Ayvallı, "İnsan nasıl mesut ve bahtiyar olur. Bunlar hakiki rehberlerin yol göstermeleriyle elde edilebilir. İnsanlığın doğru rehberlere olan ihtiyacı vardı. 36 Osmanlı padişahının her birinin hocaları vardı. 624 yılın 322 senesinde dünyanın süper gücüdüydü. Bu başarılar hakiki rehberler sayesinde elde edilmiştir. İyi bir insan olmak için evvela kamil, yani olgun bir müslüman olmak gerekir. Müslüman kimse iyi kimsedir" diye konuştu.

İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek, Ayvallı'ya konferansı sebebiyle teşekkür etti. - KÜTAHYA

Marmara Üniversitesi, Ramazan Ayvallı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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