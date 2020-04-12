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Prof. Dr. Şağdan Başkaya: "Korona av hayvanlarından bulaşmaz"

Korana virüsünün av hayvanlarından insanlara bulaştığı yönünde bilimsel hiçbir sonuç olmadığı belirtildi.

12.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:48
Prof. Dr. Şağdan Başkaya:
Korana virüsünün av hayvanlarından insanlara bulaştığı yönünde bilimsel hiçbir sonuç olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ülkemizde avlanan kuş, memeli ve hatta balık türlerinin, Korona Virüsünü insanlara bulaştırdığına dair ortada hiçbir bilimsel sonuç olmadığını söyledi.

Başkaya "İstanbul Veteriner Hekimler Odası tarafından, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde, ülkemizde avlanan kuş, memeli ve hatta balık türleri üzerinde bir baskı oluştuğu ve bunun sonucunda da, bu türlerin vücutlarındaki virüslerin hastalık oluşturma yeteneği kazanma ihtimalleri olduğu belirtilmiştir. Bu şekilde, bilimsel olmayan, ciddiyetten uzak, ihtimal vardır diyerek açıklama yapılması doğru değildir. Böyle bir durum bilimsel olarak kanıtlanmadığı halde, ülkemizde bir kültürel mirası, bir yaşam biçimini, yüzbinlerce insanın ekmek yediği koca bir sektörü hedef alan, insanlarımızın robotlar gibi yaşaması için elinde kalan bütün imkanları almaya çalışan bu dayanaksız açıklamayı şiddetle reddediyorum. Bugün, bütün gelişmiş ülkelerde, bu salgın tehdidi geçer geçmez, insanlarının av kotası alması, çoluk çocuğuyla birlikte doğaya çıkması için devlet eliyle tanıtım ve teşvikler yapılırken, ülkemizde kenarda köşede uç veren bu tip açıklamaları, bilimsellikten uzak, sözde çevreci yaklaşımların bir uzantısı olarak görüyorum" dedi.

"Dünya avı yasaklamadı, seyahat yasağı koydu"

Bugün, ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinde Korona tehdidi sonucunda alınan seyahat tedbirleri nedeniyle insanların ava gidemediğini belirten Başkaya "Gelişmiş ülkelerde insanlar avcılıktan milyarlarca dolar kazanıyorlar. Avcılık, binlerce iş koluna iş veriyor ve milyonlarca insan bu işten ekmek yiyor. Bu ülkelerde, salgın tehdidi geçer geçmez insanlara avcılık ve kampçılık gibi doğada yapılan rekreasyonlar tavsiye edilmektedir. Yoksa, İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın belirttiği gibi hiçbir ülkede, av hayvanlarının insanlara virüs bulaştırma ihtimali bulunduğuna dair bilimsel gerçekliği olmayan ihtimallerden bahsedilmemektedir. Avcılık, ülkemizde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre yani bütün gelişmiş ülkelerde yapıldığı şekliyle bir yasa çerçevesinde yapılmaktadır. Bugün ülkemizde bulunan 170 civarındaki memeli türünden 10 adedi, 475 civarındaki kuş türünden de 23 adedi av hayvanı, 9 adedi ise mücadele maksatlı avlanan türlerdir. Bu türler belirlenen avlaklarda, yıl içerisinde belirlenen sürelerde ve belirlenen kotalarda, yasalar çerçevesinde avlanmaktadırlar. Ayrıca, ülkemizde, Şubat ayı sonunda kapanan av dönemi, Ağustos ortasına kadar zaten kapalı olup, herhangi bir avcılık faaliyeti yapılmayacaktır" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul, Yaban, Güncel
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