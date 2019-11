Prof. Dr. Salepçi'den "tütün" uyarısı Açıklaması

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, sigara, tütün kullanımının zararları hakkında bilgi verdi.

Amerika'da 1995-1999 yılları arasında sigaraya bağlı ölümlerin yüzde 35'inin kanserden, kansere bağlı ölümlerin yüzde 80'inin ise akciğer kanserinden kaynaklandığını ifade eden Salepçi, sigara dumanında bulunan kanser yapıcı maddelerin insan vücudundaki DNA ile reaksiyona girerek gen mutasyonuna ve kansere yol açtığını belirtti.

15 yaş altı gençlerde sigara kullanım oranının her yıl arttığını söyleyen Salepçi, "Örneğin İngiltere'de her yıl 200 binden fazla çocuk sigaraya başlıyor. Sadece sigara değil, diğer tütün ürünleri, özellikle de nargile ve elektronik sigaralar gençler tarafından son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum sigaraya bağlı sorunların çok daha erken yaşlarda görülme tehlikesini doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Sigara kullanımının neden olduğu ölümlerle ilgili verileri paylaşan Salepçi, "Sigara kullanımı, tüm dünyada her yıl yaklaşık 5-6 milyon kişinin hayatına mal oluyor ve her yıl bu rakam giderek artıyor. Sadece 2016 yılında tüm dünyada tütün kullanımına bağlı 7,1 milyon ölüm bildiriliyor. Bu ölümlerin 5,1 milyonu erkek, 2 milyonu kadın. Bu ölüm oranlarının 6,3 milyonu aktif sigara içmeye, 884 bini ise pasif içiciliğe bağlı olarak olarak gerçekleşiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Nargilede daha fazla kanser yapıcı madde var"

Salepçi, şöyle devam etti:

"Günde 10 veya daha az sigara içenlerde akciğer kanser riski 20 kat, günde 4'ten az sigara içenlerde 5 kat artıyor. Sigara içme adedi ve süresiyle birlikte akciğer kanseri riski de yükseliyor. 1950'lerde günde 25 adetten fazla sigara içen 45 yaş üstündeki kişilerde akciğer kanser riskinin 50 kat arttığı kanıtlanmış durumda. Sigara dumanında 5 bin 300'den fazla kimyasal madde bulunuyor ve bugüne kadar 70'den fazlası kanser yapıcı olarak tanımlanmış durumda. Elektronik sigara da yaygın olarak bulunan bu maddeler nargilede sigaradan daha fazla bulunuyor. Dolayısıyla sadece sigara değil nargile ve elektronik sigara gibi yaygın kullanımda olan diğer tütün ürünleri de tehdit oluşturmaktadır "

"Akciğer kanserinin erken evrede yakalanıp tedavi edilmesi ne kadar önemli ise kanser tanısı konduktan sonra hangi evrede olursa olsun sigaranın bırakılması da en az onun kadar önemli." diyen Prof. Dr. Salepçi, gerek tanı gerekse tedavi aşamasında sigaranın terk edilmesinin akciğer kanserli bir hastada yaşam süresini olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Tedavi sırasında sigara içmeye devam edilmesinin, kemoterapi ve radyoterapinin hem etkinliğini azalttığını hem de yan etkilerini artırdığını vurgulayan Banu Musaffa Salepçi, "Bu nedenle akciğer kanseri olmamak için kesinlikle sigara veya diğer tütün ürünleri kullanılmamalı. Tanı konduktan sonra da eğer kullanılıyorsa sigara veya diğer tütün ürünler mutlaka bırakılmalı." uyarısını yaptı.

Kaynak: AA