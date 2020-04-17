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Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul DHATürk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs hayatını kaybetti.

17.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:51
Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul DHA

Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı  ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel
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