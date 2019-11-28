Haberler » kultur-sanat » Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm yayımladı - Haber

Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm yayımladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarının (TMDK) bir kolu olan Müzik Ortaokulu/ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm çalışmasını hayata geçirdi.

28.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:22Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm yayımladı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarının (TMDK) bir kolu olan Müzik Ortaokulu/ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm çalışmasını hayata geçirdi.
İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 13 eserden oluşan "Umut Çiçekleri" albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı. Eser düzenlemeleri Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen'e ait. Bir süre sonra müzik marketlerde satışa sunulacak albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebilecek.
Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, orkestra ile beraber 70 koristten oluşuyor. Koronun şefliğini İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü Öğretim Görevlisi N. Yeşim Altınel Çoban yürütüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
12:48 "Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta yapılacak
12:28 Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi
12:04 Yönetmen Mesut Uçakan: "Onur duymamak mümkün değil"
11:46 Üfleyecekleri neyi kendileri üretiyor
11:44 5 göçmen kadının gerçek hikayesi İstanbul'da
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 13:08:47