Prof. dr. selami süleymanoğlu: çocuklara grip aşısı yaptırın

Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu: Çocuklara grip aşısı yaptırınGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla çocukları hastalıklardan koruyacak etkili yöntemin aşı olduğunu söyleyen Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, mevsimsel grip aşısının yaptırılmasını önerdi.Çocukları hastalıklardan korumak için etkili yöntemlerden birinin aşı olduğunu belirten Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, 'Her ülke kendinde görülen hastalıklara göre aşı takvimi belirler. Türkiye'nin de aşı takvimi vardır, sistem de gayet iyi yürütülüyor. Eylül ayının sonu ve ekimin ilk haftası aşı için uygun zamandır. Sağlık Bakanlığı'nın 'ulusal aşı takvimi'ne koyduğu bütün aşıları çocuğumuza yaptırmak lazım' dedi.GRİPTEN AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜNOkulların açılmasıyla enfeksiyon sezonunun da başladığını dile getiren Prof. Dr. Süleymanoğlu, 'Bu enfeksiyonlardan biri mevsimsel griptir. Grip çocuğun 1 yılda içinde geçireceği 6 ile 10 enfeksiyon hastalığından biridir. Grip aşıyla korunabilir bir hastalıktır. Diğer soğuk algınlığı hastalıklarına göre gribin sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri daha çoktur. Bundan korunmak için mevsimsel grip aşısını öneriyoruz' diye konuştu.GRİP AŞISI 6 AY İLE 19 YAŞ ARASI HER ÇOCUĞA YAPILMALIRisk grubunda yer alan çocukların ise mutlaka grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süleymanoğlu, 'Her yıl Türkiye'ye grip aşısı eylül sonu ekimin ikinci haftası arasında gelir. Bu senenin mevsimsel grip aşısı ekim ayının birinci ve ikinci haftasında ülkemize gelmiş olacak. 6 ay ile 19 yaş arasındaki bütün çocuklara grip aşısını öneriyoruz. Bazı risk altında olan çocuklarımız var. Onların mutlaka aşı olması gerekiyor. Astım, kalp ve kanser hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan çocuklara, bağışıklık sistemi ile ilgili problemi olan hastalara aşı mutlaka yapılmalıdır' ifadelerini kullandı.GİRİP AŞISINDA NASIL BİR YOL İZLENİYOR?Grip aşısının çocukları bütün hastalıklardan korumayacağını söyleyen Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, '6 ay ile 36 ay arasındaki çocuklara yarım doz, 36 aydan büyüklere tam doz şeklinde yapılmalıdır. İlk 9 yaşta ise eğer grip aşısı ilk defa uygulanıyorsa 1 ay arayla 2 doz olarak yapılmalıdır. 9 yaş ve üstü çocuklarda da tek doz yeterli olur. Aşıdan 'bu sene yaptırdık, çocuğumuz hiç soğuk algınlığı olmayacak' gibi bir beklenti olmasın. Aşı sadece influenza virüsünden korunmayı sağlar. Geriye kalan hastalıkları çocuk geçirecektir? diye konuştu.'KALIN GİYDİRMEK ÇOCUKLARI GRİPTEN KORUMAZ'Soğuk algınlığının üşütmekle alakalı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Süleymanoğlu, 'Çocukları hastalıklardan korumak için doğru ve dengeli beslenmelerine dikkat etmeliyiz. El yıkamaları önemli, hasta olan bir arkadaşı varsa ondan uzak durmasını sağlamalıyız. Hastalığın adı soğuk algınlığı olduğu için aileler 'üşütmekle' alakalı olduğunu düşünüyor. Grip, üşümekle alakalı değildir. Çocuklar ince giyindikleri için soğuk algınlığı olmaz. Hasta olan birinden mikrop kaptıkları için hasta olurlar. Kıyafetlerinin kalın ve ince olmasının hastalıkla bir ilgisi yoktur? dedi.