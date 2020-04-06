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Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan için Çapa Tıp FAkültesi bahçesinde anma töreni

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan, hastanenin bahçesinde düzenlenen törenle anıldı.

06.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:06
Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan için Çapa Tıp FAkültesi bahçesinde anma töreni

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan, hastanenin bahçesinde düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası dün hayatını kaybetti. Kayacan için bugün İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ve hastane çalışanları katıldı. Törene katılanlar Kayacan için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek anma törenini sosyal medya hesabından, "Sevgili Seyit Mehmet Kayacan hocamız için İstanbul Tıp Fakültesinde kısa bir anma töreni yaptık. Ruhun şad olsun Mehmet, mekanın cennet olsun." notuyla paylaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, Mehmet Kayacan, İstanbul, Güncel
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