Adalar'daki atlarda ortaya çıkan ruam hastalığıyla ilgili uzman isimden uyarı

Büyükada'da faytondan dolayı halk arasında at vebası(ruam hastalığı) olarak bilinen salgın hayvanlara yayıldı. Bunun üzerine 81 at itlaf edildi, adaya hayvan giriş çıkışı durduruldu. İstanbul'u alarma geçiren hastalıkla ilgili konuşan Prof.Dr. Seyyal Al, ruam hastalığının et yiyen hayvanlardan bulaşabildiğini, bu et ürünlerini tüketen insanlarda da hastalığın görülebileceğini söyledi.

"ADALAR EN TEHLİKELİ BÖLGE"

Prof.Dr. Ak, "Adalar'da sürekli faytonculuk yapıldığı için en ruam hastalığı bakımından en tehlikeli bölge. Hastalık bazı yıllarda ortaya çıkıyor, bastırılıyordu. Nedeni sürekli kaçak hayvanların sokulması. Belli dönemlerde hayvanlara testler yapılıyor. Şüpheli görülen hayvanlar itlaf ediyor. Kontrolsüz bir hayvan girdiğinde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bakanlık, valilik, belediyenin ortak işlemleri doğru. Hastalık görülen mihrakın yok edilmesi gerekiyor. Hasta hayvanlar genellikle atlar oluyor, ve hasta hayvanlar itlaf ediliyor. Hiçbirimiz böyle bir şey yapmaktan haz duymuyoruz. Ancak, hastalığın söndürülebilmesi diğer hayvanların, insanların etkilenmemesi için buna mecburuz. İtlaf edilen hayvanları derin çukurlara gömmek, üzerine sönmemiş kireç dökmek zorundasınız. Bunun nedeni; hastalığı yok etmek. Derin gömülmesinin nedeni toprağı kazıp et yiyen hayvanların ulaşmaması. Üzerine sönmemiş kireç dökülmesinin amacı da bakterilerin üremesini önlemek. Başka yere götürmek gerekmiyor. Bunun taşınması sırasında yanlışlıklar yapılabilir. Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Seyyal Al

"KORKULACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Prof.Dr. Seyyal Ak, at eti yiyen insanların hastalanabileceğini anlatırken, "Bunlar tespit edilip yok edilmese, bu hayvanlar bu bilinçsiz insanların elinde tehlike oluşturacaktı. Bu faytonculuğu yok etmemiz gerekiyor. Bir şekilde piyasaya sürülmeye çalışılacaktı. Bu da bizler için kesildiği yerdeki et yiyen hayvanlar için tehlike oluşturacaktı. Bu hayvanlar zaten ölecekti. İnsancıl koşullar sağlayarak, insanları korumak zorunda olduğumuz için hiç hoşumuza gitmediği halde bunu yapmamız gerek. İÜC elbirliği içerisinde. Bu total at, ancak kontrolsüz, bakımsız, uygun şartlarda beslenmeyen, yetiştirilmeyen ortamlarda hastalık görülüyor. Sınırlarımdan kaçak getirilen örneğin İran'dan kaçak sokulan hayvanların kaçak olarak adaya getirilmesi sonucu hastalık görülüyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Bu şekilde insanlar veya diğer et yiyen hayvanlar için söz konusu değil. İnsandan insana bulaştığı söyleniyor. Ancak, bu konuda kesin bir şey yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan atlarda "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

81 AT MEVZUATA GÖRE İTLAF EDİLDİ

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da atların itlaf edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Adalar'da birçok ihmal edilmiş konu var. Bu yılın ilk yarısında sorunların yüzde 90'ı çözülmüş olacak. Fayton konusu da bunun başında" dedi.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI: YENİ SİSTEM ARAYIŞINDAYIZ

HaberTürk'e konu hakkında konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül "Yıllardır Adalar'da yaşanan bir sorun. At gerçeği olan bir ilçe. Kendine özgü sorunları ve yaşam biçimleri olan bir yer. Bir aydır taramalar devam ediyor. Dolayısıyla hazırlıklar yapılıyor, insan sağlığını etkilememesi için, yıllardır yapıldığı gibi hastalıklı atlar ada dışına çıkarılmıyor, hepsi toprağa verildi. Şu anda bizim esas olarak Kaymakamlık'tan aldığımız bölgeye göre adaya at giriş ve çıkışı yapılmıyor. Bu atlar da bir yerlerde tutuluyor. 81 atta tespit edilmiş, başka atlarda yok. Ruam hastalığı bu. Atlara özgü bir hastalık. Sürücülerin de kan tahlilleri alındı. İnsanlarda geçmiş bir vaka tespit edilmedi. İnsana bulaştığına dair bir bulgu yok. Toprağa verilirken, çevreye karışmaması sorunu var, kireçle gömüldükleri için böyle bir sorun da yok. Ocak ayında bu sistemi değiştirip yeni sisteme geçeceğiz. Büyükşehir ile esas mutabakatımız, fayton buranın tek ulaşım sistem olmaktan çıkarılsın. Ocak ayı içinde yen sistem çalışacağız, tartışmaya açacağız."

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Genel olarak tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığı, ölümcül ve tehlikeli bir hastalıktır. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen hayvandan insana geçebilen bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.