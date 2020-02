Prof. Dr. Şimşirgil: "Amerika ve Rusya'nın verdiği sözlere asla güvenmeyin"

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Samsun'da katıldığı söyleşide, "Onların gözünde kafire verilen yeminin kıymeti olmaz. Güvenme Amerika'ya, güvenme Rusya 'ya. Yani verdikleri sözlere asla güvenmeyin. B, C, D planını mutlaka yap. İş yaparsınız, beraber gidersiniz ama asla uyuma. Rus ile anlaştım diye sakın elini başının altına koyup da uyuma" dedi.Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 6. Karadeniz Kitap Fuarı'nda "Kayıların Muhteşem Yürüyüşü" söyleşisinde konuştu. Yoğun bir ilgiyle takip edilen söyleşide önemli açıklamalarda bulunan Şimşirgil, tarihi olaylarla bugünkü gelişmeler hakkında bağlantı kurdu."Osmanlı kadar hakarete ve iftiraya uğrayan bir millet yok"Osmanlı padişahları hakkında çıkan iddialara karşı Şimşirgil, "Dışarıdan bakan adamlar bizleri tanıyamazlar. Padişahlara içki içen adamlar diyorlar. Divan edebiyatında meyhane sözü gördüğünde adam Fatih başını içkiden kaldırmazdı zannediyor. Divan edebiyatının bir dili vardı. Meyhanenin bir maksadı vardır. Sen meyhanede içki içince her şeyi unutuyorsun. Biz de camide, dergahta, Şeyh Edebali'nin, Molla Gürani'nin, Mola Hüsrev'in, Cenabı Hak'tan anlatırken onu unutuyoruz. Bizim meyhanemiz budur, benzetme var. Bizim şarap dediğimiz şeyden maksadımız, o güzel insanların sözleridir, kalp temizliğidir, gönül huzurudur. Bunu anlayın. Anlamayan adamlar öyle anlatıyorlar. Padişahlar hakkında birçok soru geliyor. Bu milletin mayası sağlam ve ecdadı temiz. Öyle kolay yıkılacak bir millet değiliz. Bir üfürmekle gidecek millet mi bu? Osmanlı kadar hakarete ve iftiraya uğrayan bir millet yok" diye konuştu."Rusya ve ABD'ye güvenme çünkü onların bize verdiği sözlerin kıymeti yok"ABD ve Rusya'ya güvenme konusunda geçmişten alıntılar yapan Prof. Dr. Şimşirgil, "Fatih ilk tahta çıktığında Macarlar yeminle anlaşma yapmışlardı. Papanın ısrarlarına rağmen Macar kralı ben savaşa gitmem yeminim var dedi. Papa o gün, 'Kafire verilen yeminin bir kıymeti yok' dedi. Onların gözünde biz kafiriz. Onların gözünde kafire verilen yeminin kıymeti olmaz. Güvenme Amerika'ya, güvenme Rusya'ya. Yani verdikleri sözlere asla güvenmeyin. B, C, D planını mutlaka yap. İş yaparsınız, beraber gidersiniz ama asla uyuma. Rus ile anlaştım diye sakın elini başının altına koyup da uyuma. Ben ilim adamıysam, devlet adamlarına da bunları söylemem lazım. Vallahi fırsatını buldukları zaman gece vazgeçerler. Sabah bakarsınız öyle bir dost yok. Çünkü onlarda bize verilen sözün hiçbir zaman değeri yoktur ve asla da olmamıştır. Hiçbir zaman güvenmemek lazım" şeklinde konuştu."Fatih Sultan Mehmet'in Çandarlı'ya söylediği söz tarih kitaplarında yok"Fatih Sultan Mehmet'in ders niteliğindeki sözünün kitaplarda yer almadığını ifade eden Şimşirgil, "Fatih Sultan Mehmet sefere çıkacağı zaman Çandarlı, 'Başımızda tecrübeli biri olması lazım diyor.' Bu, babanı çağır demek. Buna Fatih Sultan Mehmet'in Çandarlı'ya verdiği söz bugün hala tarih kitaplarında yok. Bazen Milli Eğitim Bakanımıza söylüyorum, duyuruyorum. Duvarlara altın harflerle yazmamız lazım. Herkese okutmak isterim ama daha lise kitaplarında yok. 'Evvelel fikir, ahirel amel gerekmez miydi?' Bir devlet adamı için bundan daha muazzam bir cümle olamaz. Evvelel fikir; önceden düşünmeniz gerekirdi. Ahirel amel; sonra işlemeliydiniz. Beni bu tahta oturturken, çocuk oyuncağı mı bu. Düşmanın geleceğini hiç düşünmediniz mi diyor. Tam bir ders niteliğinde cevaptır. Bu 23 Nisan'da öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna çocuk oturtmaya benzemez. Devlet idare ediyor. Evvelel fikir, ahirel amel, dedi. Müthiş bir cevap. Kurt bir devlet adamına 8 senedir sadrazam, siz hiç mi düşünmediniz düşmanın geleceğini? Çocuk oyuncağı mı zannettiniz bunu? Onun için babasına haber gönderdi. Gel dedi. Bugün bunu lise kitaplarında sadece bu sözü anlatıyorlar. 'Padişah ben isim gel, değilsem şuraya geç' diye. Kendine güvensizlik değil, o sözde sitem var sitem. Diyor ki benim başıma koyduğun adam daha benim padişahlığımı tanımıyor, bana güvenmiyor. Bu da müthiş bir cümle ama bu cümleleri doğru okumak lazım. 'Eğer padişahsan gel, değilsen o zaman emrediyorum orduların başına geç.' 2. Murad da beyiniz var gidin çarpışın diyor. Bu sözün üzerine bunu söylüyorlar. Durduk yere söylenmiş bir söz değil. Bugün bunu da bazı tarihçiler yok diyor. Neden yok, bütün kaynaklarda var" ifadelerini kullandı.Bazı tarihçiler tarafından Osmanlı'nın yanlış anlatıldığını da dile getiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, şunları söyledi:"Ulubatlı Hasan'ı Batılı yazınca yok diyorsun. Ama Batılının Osmanlıya ettiği her türlü küfrü kabul ediyorsun. Bu sözü bizim tarihçiler söylüyorlar, yok diyorlar. Benimle ilgili her doğru söze yok demek sizin geleneğiniz mi oldu. Bize karşı yıkım, Osmanlıyı tanımasın bu millet, bu ecdadını bilmesin, öğrenmesin istiyorlar. Çünkü Osmanlı varken, haritalar çiziyordu bu millet. Bugün ise haritaları çiziliyor. Ceddini tanır, ecdadını tanır da ona göre duruşu olur. Ölecekse adam gibi ölür."Şimşirgil, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayıp, okurlarıyla fotoğraf çektirdi. - SAMSUN