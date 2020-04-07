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Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur

Emekli Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, maske takmakta ki amacın karşısındakilerin sağlığını korumak olduğunu söyleyerek, 3 katlı cerrahi maskelerin vatandaşların kullanımı için en iyisi olduğunu söyledi. Tarakçıoğlu, "N95 maskeler sağlık personeli içindir. Vatandaşların takması tavsiye edilen cerrahi maskeler ise virüsü bir miktar geçirebiliyor" dedi.

07.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:52

Tekstil sektörüne 40 yıl akademisyen olarak mühendis yetiştiren ve birçok ilke imza atan emekli Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin başında gelen ve son zamanlarda fiyatı artan, sahteleri piyasaya sürülen maskeler hakkında konuştu. Doğru maskenin mikrobu, bakteriyi ve virüsü geçirmeyen maskeler olduğunu hatırlatan Tarakçıoğlu, bu tanıma en çok N95 maskelerin uyduğunu; ancak bu maskeleri bulmanın zor olduğunu ve pahalı olduğunu söyledi.

"HERKES MASKE TAKARSA BİRBİRİMİZİ KORUMUŞ OLACAĞIZ"

Işıkçıoğlu, N95 maskelerin hasta olmayanlar için bir lüks olduğunu söyleyerek, "N95 maskeler sağlık personeli içindir. Vatandaşların takması tavsiye edilen cerrahi maskeler ise virüsü bir miktar geçirebiliyor. Takan kişiyi tam korumasa da bütün dünya bu maskelerin takılmasını tavsiye ediyor; çünkü maske takmakta amaç değişti. Amaç takanı değil de karşısındakini korumak. Virüs, insandan insana damlacık yoluyla geçiyor. Maske takıldığında ise bu damlacıkların etrafa saçılması bir nebze engellenebiliyor. Herkes maske takarsa birbirimizi korumuş olacağız ve yayılmasını azaltacağız. Cerrahi maskeler genellikle 3 katlı oluyor. Önemli olan orta tabakası nonwoven denilen mikro liflerden oluşup gözenekleri çok küçük olan, dolayısıyla virüsleri büyük ölçüde tutabilen bir kumaştan oluşuyor; ancak şu anda Türkiye 'de bu kumaşın sıkıntısı çekiliyor. Yeterli üretim kapasitemiz var. Türkiye, Avrupa'nın en büyük tekstil ve konfeksiyon sanayisine sahip; ama bu kumaşlar karaborsaya düşmüş. Son zamanlarda devletin çok yerinde uygulamalarıyla bunun biraz önüne geçildi" dedi.

Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
3 katlı cerrahi maske

"SALGINLA EN İYİ MÜCADELE EDEN ÜLKELER BAŞINDAN BERİ MASKE TAKTI"

Dünya Sağlık Örgütünün salgının başlangıcında sağlıklı insanların maske takmasına gerek olmadığı açıklamasını hatırlatan Işıkçıoğlu, "Bu biraz da dünyada maske sıkıntısının olmasından dolayı, neredeyse ticaret savaşları çıkacak bu yüzden. ABD, Çin'den Fransa'ya gelecek olan 3 milyon maskeye 3 katı fiyat vererek ABD'ye göndertmiş, böyle bir pazar oluştu. Herkes maskeye hücum ediyor. İnsanlar maskeye hücum etmesin diye sadece sağlıkçıların ve hastaların kullanması için 'takmayın' dediler; ama bu çok büyük bir hataydı. Salgınla en iyi mücadele eden Çin, Güney Kore gibi ülkeler, baştan itibaren sürekli olarak maske taktılar. Maske takmayan İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelerin halini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, artık 'maske takın da ne takarsanız takın' demeye başladı" şeklinde konuştu.

En çok hangi maskeler virüsten koruyor? Prof. Dr. Tarakçıoğlu cevap verdi
Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu

MASKE KULLANIMI UYARISI

Vatandaşların maske alırken ve kullanırken dikkat etmesi gereken hususlardan bahseden Tarakçıoğlu, "Maskelerin cerrahi maske olması en iyisi. Maskeleri kullanım konusu çok önemli. Cerrahi maskeler esasında tek kullanımlıktır ve 8 saate kadar kullanılması söylenir. Maskeler nemlendikten sonra faydadan çok zarar verebilir. Zaten artık sokaklarda gezemeyeceğimize göre, alışverişe giderken maskemizi takacağız, takmadan öncede mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Elimizi mümkün derecede maskeye temas ettirmememiz lazım. Maskeyi lastiklerinden tutup kulaklarımıza geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi kısa süre kullansak bile 'ben bu maskeyi tekrar kullanırım' dersek; dış kısmı iç tarafa gelecek şekilde bir kese kağıdının içinde kuru olarak tutmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

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Emekli Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
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