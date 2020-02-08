Prof. Dr. Tosun Damak yarığı hastalığı 18 aydan önce ameliyat edilmese çocuk bir daha...

GAZİANTEP'te Türk Plastik , Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği ve Damak Dudak Yarıkları Derneği tarafından 'Damak Dudak Yarıkları Tedavisi' konulu toplantıda konuşan Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Zekeriya Tosun, damak yarığının görüldüğü bebeklerin 18 aydan önce ameliyat edilmesi gerektiğini aksi takdirde çocuğun konuşma özelliğini yitireceğini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Plastik Cerrahlar dudak ve damak yarığı rahatsızlığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda hastalığın tedavisi başta olmak üzere erken teşhisin önemi vurgulandı.

Toplantıya Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen doktorlar ile basın mensupları katıldı.

Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Zekeriya Tosun, dudak ve damak yarığının anne karnında teşhis edildiğini ifade ederek, çocuk doğduktan sonra 18 aylık olmadan ameliyat edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

18 aylıktan sonra ameliyat edilse bile çocuğun konuşma özelliğini kaybettiğini ifade eden Tosun, "Özellikle damak yarığı belli bir süre içerisinde tedavi edilmesi gerekiyor. Bebek doğduktan sonra çocuk 18 aylık olmadan önce mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu aydan sonra yapılacak damak yarığı ameliyatında çocuklarımız konuşmayı öğrenemiyorlar. Sonrasında oradaki yarık kapatılmış olsa bile konuşamayacağı için zamanı kaçırdığımız için bu çocuklarımız toplumda yer bulmakta zorlanıyorlar. O nedenle damak yardığı olan bireylerin bir an önce ameliyat olması gerekiyor. Anne babalar çocuklarının narkozu kaldıramayacağını düşünerek bu ameliyatları geciktirebiliyorlar. Ama bu düşünce çocukların hayatlarına mal olmuş oluyor o nedenle bir an önce bu hastaların ameliyat olmalarında yarar var" dedi.

Hastalığı yaşayanların birçok problemle karşılaştığına değinen Tosun, bu hastalığın ailelere sosyolojik ve psikolojik yükler getirdiğini aktardı.

Bu anomalinin oluşumunda birçok etkili faktör bulunmasına rağmen, kesin sebebinin tam olarak bilinemediğini vurgulayan Tosun, anne karnındayken bilinçsiz ilaç kullanımı, yüksek radyasyona maruz kalınma ve vitamin eksikliği gibi durumların hastalığı tetiklediğini bildirdi.