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Prof. Dr. Tuğrul Tankut: "Yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacak"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen 'Değişme' adlı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tuğrul Tankut, "Yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacak" dedi.

10.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 00:11Prof. Dr. Tuğrul Tankut:
Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen 'Değişme' adlı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tuğrul Tankut, "Yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacak" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından "Değişme" adlı konferans düzenlendi. Yanlızbağ Yerleşkesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen ve konuşmacı olarak emekli Prof. Dr. Tuğrul Tankut'un katıldığı konferansa üniversite genel sekreteri Dr. Öğretim Üyesi H. Ferit Bayata, Mühendislik Fakültesi öğretim elamanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program Genel sekreteri Bayata'nın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında Bayata, Prof. Dr. Tuğrul Tankut' un önemli bir bilim adamı olduğunu dile getirerek kendisini Binali Yıldırım Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Prof. Dr. Tuğrul Tankut konferansta yaşam, insan, eğitim ve mühendislikte yaşanan değişimleri anlatarak yaşadığı tecrübeleri öğrenciler ile paylaştı. Konuşmasında Prof. Dr. Tankut, değişimin var olmanın temelinde yattığını, değişim olmadan gelişimin olmayacağına dikkat çekti. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişimin de hızlandığını belirten Prof. Tankut, yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacağına değinerek, yaşanan bu değişimlere uygun bir yöntem bulunmadığı takdirde eğitim ve mühendislik alanının nitelik ve anlam yitireceği yönünde düşüncesini dile getirdi.

Konuşmanın ardından öğrenciler ve öğretim elemanları Prof. Dr. Tuğrul Tankut'a sorularını ve görüşlerini iletti. Program sonunda Prof. Dr. Tankut'a katkılarından dolayı Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yalçıner tarafından hediye takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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