Prof. Dr. Turan Yazgan Ölümünün 6. Yılında Anıldı

Türk dünyasını birleştirici ve geliştirici faaliyetler yapan, Türk cumhuriyetlerinde okullar kuran ve bu ülkelerdeki gençleri İstanbul'da toplayan Prof. Dr. Turan Yazgan ölümünün 6. yılında Azerbaycan İktisat Üniversitesi'nde (UNEC) düzenlenen konferansla anıldı.Konferansa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Bakan Kasapoğlu konuşmasında, Turan Yazgan'ın Türk dünyası idealini yaşatan büyük bir ülkü adamı olduğunu söyledi. Yazgan'ın rahmet ve şükranla andıklarını belirten Kasapoğlu, vakıf insanı olan Yazgan'ın gösterdiği yolu kendi yolları olarak gördüklerini kaydetti.Türk dünyasında okullar açan Yazgan'ın kardeş ülkelerin eğitim hayatına büyük katkı sağladığını vurgulayan Kasapoğlu, "Turan Yazgan, Gaspıralı İsmail'den sonra yeni bir eğitim atılımıyla Türkçe konuşup Türkçe düşünen nesiller yetiştirmeye kendini adadı." dedi.Bakanlık olarak Türk dünyası gençlerinin bir biriyle kaynaşmasına önem verdiklerini söyleyen Kasapoğlu, "Bizler kardeşiz, biriz, bütünüz. Son 30 yılda bu kardeşliğimizi tüm dünyaya duyurduk. Bütün zor zamanlarda beraber olduk, kıyamete kadar da beraber olacağız. Kardeşliğimizi sadece güzel cümlelerde değil, bir ve bütün olduğumuzu bilimsel üretimde, sanatta, teknolojik üretimde, ortak projelerde hayata geçirmeliyiz ki gelecek de bizim olsun. İş birliği için, birlikte üretim için tüm kurumlarımızla hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadeleri kullandı.Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Türkiye ve Azerbaycan yurt dışındaki insan kayıtlarımızla birlikte yaklaşık 100 milyonluk bir güce sahip. Bu iş birliği, gençlerimizin gücü, donanımı ve geleceği için seferber edilmelidir. Azerbaycan'daki sosyal ve ekonomik gelişmeler son derece pozitif gelişmelerdir. Buradaki her pozitif gelişmeden gurur ve sevinç duyuyoruz. Azerbaycan'ın gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'nin gelişmesi Azerbaycan'ın gelişmesidir. Güçlü bağlarımızı çok daha da güçlendirerek el ele, omuz omuza vererek ileriye taşıyacağız ve büyük başarılara hep birlikte imza atacağız.""Fakültelerde Türkçe eğitim vermekten gurur duyuyoruz"Büyükelçisi Özoral da Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığın ilk gününden itibaren her konuda yanında olduğunu ve bu desteği sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.Türkiye ve Azerbaycan'ın karşılıklı yatırımlarla bir birlerinin ekonomilerine büyük katkı sağladığını ifade eden Özoral, "İş birliği eğitim alanında da devam etmektedir. Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı sayısı 125 bini geçti. İki ülkenin akademik seviyesini daha ileri taşımak en önemli görevlerimizden biridir." diye konuştu.UNEC Rektörü Muradov, bazı fakültelerde Türkçe eğitim verdiklerini, bununla da gurur duyduklarını söyledi. Muradov, Türk üniversiteleriyle sıkı iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan da Prof. Dr. Turan Yazgan'ın reklam yapmadan, Türk dünyası aşkıyla çalıştığını belirtti. Oğan, "O dönemde hain FETÖ çetesi, çeşitli maskeler altında bu coğrafyalara sızmaya çalıştığında yaptığı şeyleri öyle abartarak anlatıyordu ki gerçekten de hizmet yaptığı zannediliyordu. Turan Yazgan hocamızın Türk dünyasındaki en büyük düşmanı hain FETÖ'ydü. Yazgan hocamızın bu coğrafyadan bir an önce koparılması ve eğitim faaliyetlerinin bu coğrafyada sonlandırılması için ellerinden gelini yaptılar. Bugün baktığımızda hain çetenin bütün faaliyetleri deşifre oldu, tarih sahnesinden koparılıp atıldı." dedi.Prof. Dr. Turan Yazgan'ın 6. ölüm yılı anısına düzenlenen konferansta akademisyenler "Azerbaycan ve Türkiye üniversiteleri arasında iş birliğinin durumu ve geleceği" konularında görüşlerini dile getirdi.