Prof. Dr. Turgut: 'Koronavirüs' endişesi virüsten hızlı yayılıyor

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut, ' Koronavirüs ' endişesinin virüsten hızlı yayıldığını belirterek, alınabilecek önlemlerden bahsetti.

PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 'Koronavirüs'ten korunma yolları semineri düzenledi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Hatice Başkale ile Dr. Öğr. Üyesi İlgün Özen Çınar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci semineri izledi. Konuşmacı Prof. Dr. Hüseyin Turgut, Dünyada, son 17 yılda 3 ölümcül virüs salgınının yaşandığını hatırlattı. Daha önce yaşanan salgınlardan çok fazla sayıda insanın olumsuz etkilendiğini ifade etti. 'Koronavirüs'ün ortaya çıkmasıyla ilgili komplo teorilerine inanmadığını söyleyen Prof. Dr. Turgut, önceki yıllarda insanlığı etkileyen 'Sars' virüsünden 8 bin insanın hastalandığını, bunlardan yaklaşık 800'ünün öldüğünü, 'Koronavirüs'te ise yaklaşık 75 bin kişinin bu virüsten etkilendiğini ve yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ölüm oranına bakıldığında Sars virüsünde yüzde 10 iken, 'Koronavirüs'ünde yüzde 2.7 olduğunu belirtti.

'ENDİŞESİ, VÜRİSTEN HIZLI YALIYOR'

Ölüm oranlarına bakıldığında Sars, Mers ya da Ebola virüslerine nazaran düşük olmasına rağmen çok hızlı yayıldığını, bu virüsten korunmak için toplumu bilgilendirmenin ve kişisel olarak gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinen Turgut, virüsten korunmada ellerin sık sık yıkanmasının ve çevre temizliğine dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Herhangi bir hastalık yokken virüsten korunmak için maske kullanılmasının yeterli bir önlem olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Turgut, ülkeler arası nüfus hareketliliğine göre virüsten etkilenme olasılıkları hakkında hazırlanan yüksek risk altındaki ülkeler sıralamasında 25'inci sırada yer alan Türkiye'de, şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanmadığını dile getirdi. Hastalığın en güçlü belirtilerini, mevsimsel griplerde olduğu gibi; ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tanımlayan Turgut, riskli yaş grubundaki hastalarda bu belirtilerin zatürre hastalığına neden olabildiğini belirtti. 'Koronavirüs' endişesinin virüsten hızlı yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Turgut, daha sonra hekimlere de bu virüse maruz kalan hastaları tedavi ederken virüsten korunmak için ne gibi önlemler alabileceklerini anlattı. Konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Turgut, Çin'den yapılan alışverişlerden virüs bulaşma ihtimali ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine, virüsün insandan insana bulaştığını ve ancak canlı hücreler üzerinde yayılabilme imkanı bulduğunu bu nedenle cansız yüzeylerde virüsün yaşamını sürdüremeyeceğini dolayısıyla kargo ile yapılan alışverişlerde bir risk unsuru görmediğini ifade etti.