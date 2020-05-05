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Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili

Akdeniz Üniversitesi'nde Farmakoloji Uzmanı olarak görev alan Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüsle mücadelede sıtma ilacının etkili olabileceğini açıkladı. İlacın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyen Usta, virüsün mutasyona uğramasının ise ilaç ve aşı çalışmalarını geciktirdiğini belirtti.

05.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:05

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, sıtma ilacının bağışıklık sistemi üzerine olan etkileri göz önüne alındığında koronavirüse karşı etkili olacağını söyledi. Usta'ya göre ayrıca virüsün mutasyona uğraması ilaç ve aşı çalışmalarını geciktiriyor.

''SICAK SU İLE TEMAS, VİRÜSÜ ÖLDÜRMEZ''

Virüse karşı gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden AÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, insan vücudunun 37 derece olduğunu ve bu derecelerde virüsün çoğalarak yaşayabileceğini, 56 derecelik sıcaklıkta ise virüsün 15 dakika yaşadığını söyledi. Vücut ısısının yükselmesi halinde bağışıklık sisteminin daha etkili hale geldiğini kaydeden Prof. Dr. Usta, "Sıcaklık bir çağrıdır, ancak hiçbir zaman virüsü öldürecek sıcaklığa çıkılmaz. Bazı insanlar ağızlarını ve vücutlarını sıcak suyla temas ederek virüsü öldüreceklerini sanıyor. Bu yanlıştır. Böyle yaparak vücudunuzun fonksiyonlarına zarar verirsiniz" dedi.

Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta

''SITMA İLACINDAN UMUTLUYUM''

Sıcaklık artışının virüsün yayılma hızını yavaşlatacağını düşündüğünü belirten Prof. Dr. Usta, "Sıtma ilacı çok düşük dozlarda kullanıldığında etki ettiğini gördük. Klinik çalışmalarda da görülüyor ki hidroksiklorokinin (sıtma ilacı) de gerek bağışıklık sistemi üzerine olan etkileri ve virüse etkileri nedeniyle bu ilacın çok önemli ve elzem bir ilaç olduğuna inanıyorum, bu ilaçtan umutluyum" ifadelerini kullandı.

''ABD'DE ÜRETİLEN AŞI BİZDE İŞE YARAMAYABİLİR''

İlacın ucuz olmasının da önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Coşkun Usta, ilacın Türkiye'deki sonuçlarını da merakla beklediklerini ifade etti. Virüsün hızla mutasyona uğrayarak yayılmasıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Usta, "Bu mutasyon, aşı ve ilaç çalışmalarının yavaşlamasına ve gecikmesine neden oluyor. Bize gelen virüsün yapısının ortaya çıkarılması gerekiyor. ABD'de elde edilen bir aşı bizde çalışmayabilir. Ulusal aşı geliştirmek çok önemli. Türkiye aşı yapmış bir ülkedir. Sadece enerjiyi buraya vermek gerekiyor." dedi.

Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili

Kaynak: DHA

Etiketler: Coşkun Usta, Türkiye, Sağlık, Güncel, Haber
Yorumlar (2)
GEREK YOK: Bi şeyi de yurtdışından almayalım. . biz bu aşıyı yapabiliriz. .
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BATUHAN KARAKAYA: türkiye istesin en sağlam aşıyıda bulur en yakın tarihtede kullanmaya başlar hadi inşallah
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