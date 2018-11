21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim" adlı konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü psikolog, yazar ve televizyon programcısı Prof. Dr. Üstün Dökmen, Çorlulularla bir araya geldi.Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, davetliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Konferansta doğru iletişimin incelikleri hakkında örnekler veren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Dökmen, "Her zaman mutlu olmak zorunda değilsiniz ama her zaman güçlü olmak zorundasınız. Karı, koca birbirine güzel şeyler söylemeli ve çocuğu dinlemeli. Anne ve baba çocuğuna güzel şeyler söylemeli. Birbirimizle her zaman empati kurmalıyız. Bu söylemiş olduğum sözler ailenin temel yapı taşlarını oluşturan en önemli şeylerdir. Karı, koca arasında empati olmadığı zaman sorunlar kendini gösterir. O yüzden empati çok önemlidir" dedi.Programın ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Üstün Dökmen'i Çorlu'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek kendisine çiçek takdim etti ve teşekkür etti. Prof. Dr. Dökmen de Çorlu'da vatandaşlarla bir araya gelmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek organizasyon dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ