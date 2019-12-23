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Prof. Dr. Vançelik, Sağlıkta Dönüşümün Etkileri'ni anlattı

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cuma günü konferanslarının bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Sağlıkta Dönüşümün Etkileri" konulu sunumu ile oldu.

23.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:01 Prof. Dr. Vançelik, Sağlıkta Dönüşümün Etkileri'ni anlattı
Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cuma günü konferanslarının bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Sağlıkta Dönüşümün Etkileri" konulu sunumu ile oldu.

2003 yılında Türkiye sağlık tarihinde reformları ile yeni bir dönemi açan Sağlıkta Dönüşüm programı ve etkilerini anlatan Prof. Dr. Vançelik şu ifadeleri kullandı. "Prof. Dr. Recep Akdağ öncülüğünde yapılan reformlar ile Türk halkının sağlık hizmetini kolayca alabilme imkanına sahip olduk. Özellikle 2003 yılından sonraki 7 yıllık süreçte sağlık sisteminin en hızlı ve olumlu değişime uğradığını belirtmek isterim. Sosyal güvenlik kurumlarının 2006 yılında genel sağlık sigortası yasası ile birleştirmenin bu dönüşümde önemli bir bileşeni olmuştur."

Ayrıca Vançelik, tüm gelişmiş ülkelerde oluşturulan aile hekimliği sisteminin de 2005 yılında Düzce'de pilot uygulama olarak başladığını ve 2010'da tüm Türkiye'de uygulanmaya başladığını hatırlattı.

Günümüzde sağlık sistemi ile ilgili yaşanan sorunlar da yer aldığı sunumun bitmesinin ardından Güneş Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayhan Buzlak Prof. Dr. Serhat Vançelik'e vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Serhat Vançelik, Güncel

Kaynak: İHA

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