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Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2019 Ödül Töreni, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

28.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:18 Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri sahiplerini buldu
Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2019 Ödül Töreni, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yürütülen ve başarılı olan projelerin ödüllendirildiği törene öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Yahya Özsoy adına düzenlenen törende, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı TOVAK'ın Kurucu Başkanı Prof. Dr. Tahir Özgü de unutulmadı. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ve Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Gürgür'ün yer aldığı etkinlikte, poster yarışmasında dereceye giren eserler de ödüllendirildi.

"Gençlerimizin toplum hizmetleri yaparak bu bayrağı taşımaya devam etmelerini diliyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan organizasyon başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, "Toplum hizmetleri adına bilinci gelişmiş öğretmen adayları yetiştirmek, fakültemizin ve bölümümüzün öncelikli konuları arasındadır. Topluma hizmet alanında yürütülen bu projelerin ödüllendirilmesi ise çok önemli bir pekiştirme görevi görmektedir. Proje üreten gençler için düzenlenen ödül töreni, Prof. Dr. Yahya Özsoy hocamızın adına gerçekleştiriliyor. Biz de hocamızın öğrencileri olarak, bu bayrağı taşımaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizin toplum hizmetleri yaparak bu bayrağı taşımaya devam etmelerini diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu çalışmaların devamının gelmesini istiyoruz"

Prof. Dr. Yahya Özsoy'un bilim alanında öğrencilere büyük bir miras bıraktığını vurgulayan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Gürgür, "Yahya Özsoy hocamdan birebir ders alma şansına sahip olamadım; ancak onun öğrencileri tarafından yetiştirildim. Yahya Hocamızın o yıllarda yakmış olduğu meşalenin ışığı nesilden nesile aktarılıyor. Hocamızın asıl misyonlarından bir tanesi de topluma hizmetti. Bu misyonu devam ettirme adına da her yıl onun anısına gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar büyük önem taşıyor. Bu ödül töreninin amaçlarından biri de topluma hizmet alanında özellikle öğretmen adaylarımızı ve onların yanında toplumun her kesimini teşvik etmek diyebiliriz. Yürütülen çalışmalar, topluma hizmet alanında öğrenci arkadaşlarımızın da istekli ve azimli olduğunu bize gösterdi. Bu çalışmaların devamının gelmesini istiyoruz" dedi.

Ödül kazanan projeleri açıklayan Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sağlam ise, Toplum Hizmetleri Vakfı ve projelerin seçilme süreçleri ile ilgili bilgiler verdi.

Törende; Prof. Dr. Tahir Özgü Özel Ödülü olarak, "Umutlu Yarınlara", TOVAK Özel Eğitimciler Derneği Eskişehir Teşvik Ödülü olarak "Bir İnsan Bir Dokunuş", Toplum Hizmetleri Ödülü olarak "Mektepten Mektup Var" ve "Kazaların Önlenmesine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi" projeleri ödül aldı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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