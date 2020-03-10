Prof. Dr. Yahya R. Laleli: "Ellerimizi yıkamazsak korona virüsünü yatağımıza kadar taşıyabiliriz"
Prof. Dr. Yahya R. Laleli: "Ellerimizi yıkamazsak korona virüsünü yatağımıza kadar taşıyabiliriz" Prof. Dr. Yahya R. Laleli, korona virüsüne karşı takviye gıdalar ile korunmanın bilimsel olarak henüz ispatlanmadığını belirterek, elleri yıkamanın önemine işaret etti.
10.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:53
Prof. Dr. Yahya R. Laleli: "Ellerimizi yıkamazsak korona virüsünü yatağımıza kadar taşıyabiliriz"
BALIKESİR - Prof. Dr. Yahya R. Laleli, korona virüsüne karşı takviye gıdalar ile korunmanın bilimsel olarak henüz ispatlanmadığını belirterek, elleri yıkamanın önemine işaret etti.Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda "Sürdürülebir Tarım ve Sağlık" konusunda bir konferans veren Prof. Dr. Yahya R. Laleli, konferans öncesinde Covid 19 (korona 2 virüsü) hakkında bilgiler verdi. Gazetecilerin "Korona 2 virüsüne karşı takviye gıdalar ile korunabilir miyiz" sorusuna karşı Laleli, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bilinen, ortaya konulmuş bir şey söz konusu değil. Evet dengeli beslenme immün (bağışıklık) sisteminizi daha çok ayakta tutabilir. Direncini artırabilir. Seconder etkileri olabilir. Zaten primer olarak bir tedavi ortamı yok. Olabilecek bir şey biraz önce dediğim gibi bu virüsün ağız, burun boşluklarımızdan yer etmemesini sağlamaktır. El yıkamak, ağız burun yıkamak çok faydalı. Ama el yıkamanın en önemli faktör olduğunu, elimizi bir yere dokunduktan sonra yüzümüze götürmememiz gerektiğini, elimizi saçımıza sürdüğümüz zaman bunu evimize kadar, yatak örtümüze kadar taşıyacağımızı unutmamamız lazım" dedi."Çeşitli ülkelerdeki korona virüslerinin farklılık gösterdiği yönünde bilgiler var mı" sorusuna Prof. Dr. Laleli, "Gen yapılarındaki değişikliği bilmiyorum, ama genetik mutasyonlarının olduğunu biliyorum. İki ana mutasyonun mevcut olduğu Çin'den rapor edildi. Ufak değişikliklerin sayısının çok daha fazla olacağını tahmin ediyorum. 40'a kadar çıkacak mutasyonlar olabilir, ama klinik seyrini etkileyen iki ana mutasyonun Çin'den rapor edildiğini biliyorum" diye konuştu.
BALIKESİR - Prof. Dr. Yahya R. Laleli, korona virüsüne karşı takviye gıdalar ile korunmanın bilimsel olarak henüz ispatlanmadığını belirterek, elleri yıkamanın önemine işaret etti.Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda "Sürdürülebir Tarım ve Sağlık" konusunda bir konferans veren Prof. Dr. Yahya R. Laleli, konferans öncesinde Covid 19 (korona 2 virüsü) hakkında bilgiler verdi. Gazetecilerin "Korona 2 virüsüne karşı takviye gıdalar ile korunabilir miyiz" sorusuna karşı Laleli, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bilinen, ortaya konulmuş bir şey söz konusu değil. Evet dengeli beslenme immün (bağışıklık) sisteminizi daha çok ayakta tutabilir. Direncini artırabilir. Seconder etkileri olabilir. Zaten primer olarak bir tedavi ortamı yok. Olabilecek bir şey biraz önce dediğim gibi bu virüsün ağız, burun boşluklarımızdan yer etmemesini sağlamaktır. El yıkamak, ağız burun yıkamak çok faydalı. Ama el yıkamanın en önemli faktör olduğunu, elimizi bir yere dokunduktan sonra yüzümüze götürmememiz gerektiğini, elimizi saçımıza sürdüğümüz zaman bunu evimize kadar, yatak örtümüze kadar taşıyacağımızı unutmamamız lazım" dedi."Çeşitli ülkelerdeki korona virüslerinin farklılık gösterdiği yönünde bilgiler var mı" sorusuna Prof. Dr. Laleli, "Gen yapılarındaki değişikliği bilmiyorum, ama genetik mutasyonlarının olduğunu biliyorum. İki ana mutasyonun mevcut olduğu Çin'den rapor edildi. Ufak değişikliklerin sayısının çok daha fazla olacağını tahmin ediyorum. 40'a kadar çıkacak mutasyonlar olabilir, ama klinik seyrini etkileyen iki ana mutasyonun Çin'den rapor edildiğini biliyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Prof. Dr. Yahya R. Laleli: "Ellerimizi yıkamazsak korona virüsünü yatağımıza kadar taşıyabiliriz"
Etiketler : Balıkesir Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Edremit, Sağlık
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