Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: Beka Mücadelesi İstiklal Mücadelesidir

Yerel seçim sürecinde beka tartışmasının eksilmeden sürdüğünü belirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Beka sorunu demek yerine esasen 'beka mücadelesi' vurgusu daha isabetli. Türkiye'nin beka mücadelesi, istiklal mücadelesidir. Bu mücadele, Türkiye'nin istiklal yürüyüşünün kararlılığı, inancı ve direnişidir" dedi.İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yerel seçim sürecinden beka kavramını uzak tutmak isteyenlerin çeşitli hesapları olduğuna dikkat çekerek, "Bu hesapların neler olduğunu anlamak için beka kavramına yüklenilen gerçek anlamı saptamak gerekir. Her şeyden önce beka kavramı; var olmak, varlığını korumak ve sürdürmektir. Bu mücadelede karşılaşılan her türlü güçlüğü, kötülüğü aşmaktır, bertaraf edebilmektir.Türkiye'nin beka meselesinin taşıdığı anlamı, yaşamsal değeri yok saymak isteyenlerin dilinde beka kavramı, önemsizleştirme çabasına uğruyor" diye konuştu.'BEKA SORUNU' DEĞİL 'BEKA MÜCADELESİ'"Buna göre 'beka sorunu' demek yerine esasen 'beka mücadelesi' vurgusu daha isabetli" diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Zira içinde bulunduğumuz gerçeklik; ülke olarak, millet olarak varlığımızı korumak ve ilerilere taşımak adına topyekun beka mücadelesidir. Yereli, geneli hiç bir seçim sürecinden de bağımsız değildir. Zira hiçbir seçim süreci, ülkenin iç ve dış siyasi gelişmelerinin iç içeliğinden soyutlanamaz. Her seçim sonucu yeni siyasi gelişmelere yönelik sonuçlar üretir ve bu sonuçlar bazen ülkenin geleceğinde yeni durumlara yol açar. 31 Mart'ın yerel seçim olması bu gerçeği değiştirmez.İster yerel seçim, ister genel seçim olsun her seçim sonucu yeni siyasi iklimin hazırlayıcısı, tetikleyici de olabilir, mevcut sürecinin pekiştiricisi de" ifadelerini kullandı.BEKA MÜCADELESİ, İSTİKLAL MÜCADELESİDİR15 Temmuz vurgusu yapan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bu gerçeğin ışığında, Türkiye'nin beka mücadelesini yok saymak, önemsizleştirmek, bu konuda zihin karıştırıcı bir tutum sergilemek, en masum tabiriyle bu ülkenin geleceğine ipotek koymak isteyenleri cesaretlendirmektir. Zira Türkiye'nin beka mücadelesi, istiklal mücadelesidir. Bu mücadele, Türkiye'nin istiklal yürüyüşünün kararlılığı,inancı ve direnişidir. Bu mücadele, 15 Temmuz'da tazelenen Çanakkale ruhuyla yeniden ayağa kalkmıştır" dedi.Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Yerel seçimde yaşanılan şehirlerin, beldelerin sorunlarını konuşmak, çözümleri beklemek, adayların kalibrelerini irdelemek, beka mücadelesini unutturmayı, yok saymayı, önemsizleştirmeyi gerektirmeyeceği gibi beka mücadelesinin duyarlılığını diri, canlı tutmak, yerel seçimin kendi dinamiklerini irdelemeyi de engellemez. Temel gayesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sistem dışına itebilmek adına Cumhur ittifakına kaybettirmeye odaklananların; neleri, nasıl yönetecekleri, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin gerçeklerine nasıl yaklaştıkları enine boyuna bilinmeden, düşünceleri ve varsa mücadele biçimleri anlaşılmadan bu aktörlerin, fikri benzemezliğin bir aradalığının güven eşiği aşılamaz" diye konuştu.FETÖ'YE YÖNELİK KURUMSAL BİR MÜCADELEYİ YERLEŞİK KILMAK BEKA MÜCADELESİDİRProf. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye'nin beka mücadelesini yok sayanlara bir kez daha hatırlatılmalıdır ki; Türkiye'nin son yıllarda verdiği istiklal ve istikbal mücadelesi, beka mücadelesidir. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü eliyle koridor oluşturma çabasını, iki askeri harekatla sekteye uğratmak beka mücadelesidir. FETÖ'ye karşı iç ve dış tüm kılcallarına yönelik kurumsal bir mücadeleyi yerleşik kılmak beka mücadelesidir. Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklar üzerindeki sinsi paylaşım mücadelesinde haklarımızı sonuna kadar korumak, beka mücadelesidir. Milli savunma sanayinde yol alan yerli ve milli üretim hamlesinin daha da kapsamlı hale gelmesini ve sanayinin diğer alanlarına da yaygınlaştırılmasını tüm engellemelere rağmen kararlılıkla sürdürmek beka mücadelesidir. Ekonominin her alanında, küresel şer odaklarının istismarına karşı toplu iğne başı kadar zaaflar bırakmamak beka mücadelesidir" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'Yİ TÜRKİYE'DEN YÖNETME KARARLILIĞI BEKA MÜCADELESİDİR"Türkiye'nin koyduğu hedefe ulaşımında en temel altyapıyı sağlayacak olan en doğru eğitim sistemini yerleşik kılmak, beka mücadelesidir" diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bulunduğumuz coğrafyanın emsalsizliğinin bilincini taşıyarak, bu coğrafya da güçlü olmanın kaçınılmaz bir kader olduğunun sorumluluğuyla davranmak,uğraş vermek beka mücadelesidir.Türkiye'nin emperyalizme ve maşalarına karşı onurla, inançla,dirençle karşı verdiği mücadele, beka mücadelesidir. Türkiye'yi Türkiye'den yönetme kararlılığı, beka mücadelesidir" dedi. - İstanbul