Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: Pençe harekatı sonuca odaklıdır

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, pençe harekatının son derece önemli ve sonuca odaklı olduğunu söyledi.

Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, harekatı değerlendirerek, Rusya'dan alınacak S-400 füzelerinin Türkiye için önemini anlattı.

"OPERASYON TERÖRÜ BİTİRMEYE YÖNELİKTİR"

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Yerli ve milli unsurların kullanılması yapılan mücadeleyi çok güçlendirdi. Terör örgütlerinin yönetici kadrolarının kümelendiği yer Irak'ın kuzeyi, Pençe harekatıyla Kandil'e en yakın mesafedeki Hakurk seçildi. Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'nin Irak sınırının güvenli hale getirilmesi için sınır ötesi bir operasyon olarak şekillendi. Harekat, son derece kapsamlı, teknik istihbaratı sağlam, sonuca odaklı önemli bir hamledir. Terörü bitirmeye yönelik önemli operasyon. Bu operasyonun etkisini Suriye'nin kuzeyi ve terör örgütleri PKK/PYD görecektir. Operasyonun sonunda terör örgütlerinin üst düzey elebaşlarının da etkisiz hale getirilmesi mümkün olabilir" dedi.

"PENÇE HAREKATI; 'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ' SÖZÜNÜN KARŞILIĞI"

Harekatın gerekli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in burada olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi de önemlidir. Türkiye'nin teröre karşı haklı mücadelesini görüp, desteklemeleri son derece kıymetlidir. Gerekli, kaçınılmaz ve bir an önce yapılması gereken bir operasyondu. Pençe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü doğrulayan bir harekattır" diye konuştu.

S-400 FÜZELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin özellikle havadan koruması için S-400'lerin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Türkiye S-400 füzeleriyle ile güvenlik açısından çatışını inşa etmek istiyor. Havadan bize yönelebilecek her türlü tehdide açık durumda. Buna ihtiyaç olduğu Amerika'nın Irak'ı işgal ettiğinde ortaya çıktı. En son Suriye savaşının ilk yıllarında Türkiye'ye Amerika'dan Patriot'lar getirildi, İncirlik'in korunması istendi. O zaman Türkiye'den ziyade kendi pozisyonun güvenliğini sağlamak için Patriot'lar konuşlandırıldı, sonra sökülüp götürüldü. Biz kalsın, yenisini satın alalım bunu istedik. Ama asla buna yanaşmadılar. Yani bizim bir hava savunma sistemimizin olmasını istemediler. Türkiye'de bu ihtiyacını Rusya'dan S-400 temin ederek gidermeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

"S-400 FÜZELERİNİN TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLERİ VAR"

Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de elini çok güçlendireceğini belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Süreç tamamlanmak üzere geri dönüş asla olamaz. Olursa Türkiye kendi geleceğini başkalarına ipotek etmiş olur. S-400 füzeleri çok üstün, teknolojik farklılıkları ve üstünlükleri var. 600 kilometrelik mesafeden hedefi tespit ediyorlar. Kendine yönelen bir tehdide 400 metreden angaje olabiliyor. Suriye'nin kuzeyindeki hava koridorunu da Türkiye kontrol edebilir. Doğu Akdeniz'de şu anda büyük mücadele var. Yeni sömürgeci güçlerin yoğunlaştığı bir bölge. Türkiye burada haklarını sonuna kadar savunmak istiyor. Türkiye'yi enerji bağımlısı olmaktan kurtaracak, elini güçlendirecek bir bölgeyi korumak açısından da S-400'ler çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA