Prof. Dr. Yorulmaz: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uyulmalı"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbirlere uymanın oldukça önemli olduğunu söyledi.Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınından korunmak için Sağlık Bakanlığı ve uzmanların önerilerine harfiyen uyulması gerektiğini ifade etti.Mikrop ve virüslerin genellikle ağız, burun ya da deriden bulaştığını belirten Yorulmaz, "Hastalık yapan mikropları ağzımıza, gözümüze, derimize taşıyabilme bakımından ellerimiz çok risklidir. Bu nedenle hem vücut hem de özellikle el, yüz, ağız ve burun temizliğine önem verilmelidir. Ellerimizi bu nedenle sık sık sabunlu su ile yıkamak, yeterli sıklıkta banyo yapmak çok önemlidir." dedi.Yorulmaz, en az 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulaması ve evde izole olmanın hastalıktan korunmanın en önemli yöntemlerinden olduğunu vurgulayarak, kalabalık ortamlardan, selamlaşma ve kucaklaşma gibi temas içeren eylemlerden kesinlikle uzak durulmasını tavsiye etti.Evlerin sık sık havalandırılması gerektiğini belirten Yorulmaz, dışarıdan gelindiğinde, ayakkabıların evi kirletmeyecek biçimde tutularak kıyafetlerin değiştirilmesini ve kirlenmesi sık ve kolay olan yerlerin günde birkaç defa çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi gerektiğini dile getirdi.Zorunlu durumlar haricinde evden çıkılmaması gerektiğini aktaran Yorulmaz, şunları kaydetti:"Ev içerisinde hem kendimizi hem ailemizi izole etmek, bu hastalıktan korunma açısından çok yararlı olacaktır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbirlere uymak oldukça önemli. Hastanelerimiz de doğal olarak bu hastalığın tedavisi için mesai sarf ediyor. Bu anlamda vatandaşlarımız önemsiz rahatsızlıklar için hastanelere gitmesinler. Vatandaşlarımıza bu anlamda aile hekimliklerine gitmelerini tavsiye ediyorum. Hastaneleri gereksiz yere meşgul etmemeliyiz."

Kaynak: AA