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Prof. İsen ile Adapazarı şehir kimliği konuşulacak

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri ve AK Parti Sakarya eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, "Adapazarı Şehir Kimliği Üzerine Düşünceler" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

19.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:34 Prof. İsen ile Adapazarı şehir kimliği konuşulacak
Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri ve AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, "Adapazarı Şehir Kimliği Üzerine Düşünceler" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri Aralık ayı programları kapsamında Prof. Dr. Mustafa İsen, sevenleri ile buluşacak. Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri ve AK Parti Sakarya eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, dinleyicileriyle Adapazarı'nın şehir kimliğini konuşacak. "Bir Muhacir Köyünün Hikayesi - Nalköyü" kitabını da okurları ile paylaşacak olan İsen Hoca ayrıca kitaplarını sevenleri için imzalayacak. Söyleşi ve İmza programı 20 Aralık Cuma günü saat 18.00'da Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda başlayacak.

Balkanlardan göç etmiş bir aileye mensup ve akademik çalışmaları Balkan edebiyatı üzerine yoğunlaşmış olan Prof. Dr. Mustafa İsen'in bir muhacir köyünün anatomisi niteliğinde olan son kitabı Bir Muhacir Köyünün Hikayesi - Nalköyü, "Türkiye'de muhacir kime denir? Osmanlı'dan günümüze nerelere yerleşmişler? Beraberlerinde getirdikleri kültürlerini nasıl korumuşlar? Sonrasında Türkiye'de başlayan hızlı değişim dalgasıyla nasıl dönüşmüşler?" sorularının cevaplarını Nalköyü örneği üzerinden anlatmaktadır. Osmanlı'dan günümüze nerelere yerleşmişler? Beraberlerinde getirdikleri kültürlerini nasıl korumuşlar? Sonrasında Türkiye'de başlayan hızlı değişim dalgasıyla nasıl dönüşmüşler?" sorularının cevaplarını Nalköyü örneği üzerinden anlatmaktadır. - SAKARYA

Mustafa İsen, Adapazarı, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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