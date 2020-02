Prof. Koçyiğit'ten Elazığ ve Manisa'yı rahatlatacak deprem açıklaması

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "11. Avrupa Jeotermal Doktora Günü" etkinliğine çağrılı konuşmacı olarak katılan Türkiye 'nin en deneyimli yer bilimcileri arasında gösterilen ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Manisa ve Elazığ'da sismik hareketlilik devam etse de yakın bir zamanda büyük bir deprem beklemediklerini kaydetti.Türkiye'de bu yıl ilk kez düzenlenen "11. Avrupa Jeotermal Doktora Günü" etkinliği, dünyanın farklı ülkelerinden jeotermal alanında çalışma yapan araştırmacıları PAÜ'de bir araya getirdi. Açılışın ardından yapılan sunumlarda alanında uzman araştırmacılar, yaptıkları çalışmaları ve elde ettikleri sonuçları katılımcılarla paylaştı. Yer bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye ve dünyanın en deneyimli araştırmacılarından olan Prof. Dr. Ali Koçyiğit, bu etkinliğin PAÜ ev sahipliğinde yapılmış olmasının jeotermal alanda PAÜ ile dünyanın diğer üniversiteleri arasında kurulacak bağın ilk adımı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de jeotermal alanda yapılan bilimsel çalışmaların son 15 yıldır hız kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Koçyiğit, jeotermalin ekonomiye de büyük katkı sağladığını belirtti. Jeotermal alanlar Türkiye özelinde incelendiğinde ülkenin en doğusundan en batısına kadar Türkiye'nin her bölgesinde aktif fay bulunduğu için jeotermal sistemlerin, yine Türkiye'nin hemen her bölgesinde jeotermal kaynağın bulunduğuna dikkat çekti. Koçyiğit, jeotermal alanlar bakımından Türkiye'nin oldukça zengin bir bölge olduğunu söyledi."Jeotermal zenginlik bakımından dünyada şu an dördüncü sırada"Yer altında bulunan jeotermal hareketliliğin yeryüzüne ulaşabilmesi için fayların oldukça önemli olduğuna değinen Koçyiğit, Denizli grabeni onun devamındaki Büyük Menderes grabeninin jeotermal alan bakımından zengin olduğunu ifade etti. Bu jeotermal alanların fay denetiminde olduğunu söyleyen Koçyiğit, Türkiye'nin jeotermal zenginlik bakımından dünyada şu an dördüncü sırada olduğunu ancak ileride bu alanda yapılan çalışmaların arttırılması, farklı kaynakların araştırılması ile birinci sıraya yükselebileceğini dile getirdi. Jeotermal alanda çalışma yapacak genç araştırmacılara ihtiyaç duyulduğunu belirtti."Manisa'da daha büyük bir deprem beklenmiyor"Son dönemde Türkiye genelinde meydana gelen deprem aktivitesi konusuna da değinen Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Türkiye'nin tüm bölgelerinde aktif fayların bulunduğunu, geçtiğimiz ay Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini dile getirdi. O bölgedeki fay segmentlerinin uzunluğuna bakıldığında daha büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Koçyiğit, bölgenin en fazla 6.2 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek fay uzunluğuna sahip olduğunu ifade etti."Van'da depremin artçıları yaklaşık 3 hafta daha devam edecek"Yine, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ise depremin, yüzeyde fay hattı boyunca yaklaşık 40 kilometrelik bir uzunlukta deformasyonlara neden olduğunu ifade eden Koçyiğit, bölgedeki sismik hareketliliğin yaklaşık üç ay daha devam edebileceğini, yakın bir zamanda başka büyük bir deprem beklemediğini belirtti. Bölgedeki o fayların 500 ya da 600 yılda bir, büyük bir deprem oluşturabileceğini söyledi.Mekanik olarak faylarda biriken enerjinin ne seviyede olduğunun günümüzde yapılan ölçümlerle belirlenebildiğini belirten Koçyiğit ancak tam olarak ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini ancak yapılan çalışmalardan elde eden bulgulara göre geçtiğimiz günlerde Van'ın Başkale ilçesini de etkileyen depremin artçılarının yaklaşık 3 hafta daha devam edebileceğini sözlerine ekledi. - DENİZLİ