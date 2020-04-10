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Prof. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İlahiyatçı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi Melahat Kılıç, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

10.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:14
Prof. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İlahiyatçı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi Melahat Kılıç, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören annesi Melahat Kılıç, vefat etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Kılıç, "Muhterem validem Hacı Melahat Kılıç yirmi bir gün süren yoğun bakım Covid 19 mücadelesinden dün şehid olarak ayrıldı. Rabbi'ne döndü. Cenazesi Edirnekapı Şehitlik aile kabristanına defnedildi. Makamı ali olsun. Taziyelerini bildiren cümle dostlara teşekkür ederim. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Erol Kılıç, Güncel
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