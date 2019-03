Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu

Oyuncu Hazal Kaya'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Hazal Kaya, kanser tedavisi gören annesi ve dün hayatını kaybeden hocası Prof. Selhan Endres'le fotoğrafını paylaştı.

"EN GÜÇLÜ KADINI TOPRAĞA VERDİK"

Güzel oyuncu, Instagram'da yayınladığı kareye şu notu yazdı: "Aslında bugün buraya kadın, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, neden öğrenmesi hazmetmesi bu kadar zor meselelerdir filan gibi serzenişli bir mücadele yazısı yazacaktım ancak dün, tanıdığım en güçlü idealist kadın figürlerinden birini, Prof. Selhan Endres'i toprağa verdik.

"DÜNDEN BERİ ÖĞRENDİKLERİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dünden beri ondan ne kadar çok şey öğrendiğimi düşünüp duruyorum. Yaptığımız okumalar,önerdiği ve her seferinde o ince zevkiyle, gerçek bir öğreten zekasıyla her seferinde bayılacağımı öngörerek önerdiği romanlar, öyküler, hatta makaleler, birlikte gittiğimiz bütün konserler, öğrencilerinden öğreneceği her şeye duyduğu heyecan, karşısındakini dinlemeye olan sevgisi, bitmek bilmeyen merakı ve hayata, yaşamaya duyduğu bağlılık.

"HAYATINA DOKUNDUĞU BİR SÜRÜ ÖĞRENCİSİ VARDI"

Hayatına dokunduğu bir sürü öğrencisi de vardı dün, çoğu kadın. Onun birleştirici gücünden bahsettiler. Öyle severek anlatırdı ki, edebiyat öğretmek onun mesleği değil de hayat amacı gibiydi, öğretirken sevdiklerinden örnekler verirdi o yüzden. O sevgi birleştirirdi işte herkesi.

"HEP BURADAYDIK VE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gidişiyle öğrettiği de bu galiba. Değişimi, dönüşümü, yavaşlığına duyduğumuz öfkeyle, öğrenmekte güçlük çekene tahammülsüzlükle değil heyecanla, sevgiyle, neyi anlatmakta yanlış yaptığımızı düşünerek, büyük bir sabırla, birbirimize destek olarak, hep birlikte gerçekleştirebileceğiz, sanırım gerçek güç bu!

İşte tam da bu sevgiyle, heyecanla bağırıyorum biz varız! Hep buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz. 8 Mart"