Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Aylık 2 bin lira alan bir ailenin depreme hazır olması gibi bir olay düşünülemez" dedi. Depremde ölenler için şehit denilemeyeceğini ifade eden Ercan, "Deprem için "Allah'ın laneti" demek siyasilerin uydurduğu bir laf. Depremden ölen bir insana da şehit denmez, 'pisi pisine gitti' denir. Deprem daima yoksulları öldürür. Siz hiç varsıl bir ailenin depremde öldüğünü duydunuz mu?" dedi.

"SİZ HİÇ KOÇLARDAN ÖLENLERİ DUYDUNUZ MU?"

Eski İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yeniçağ gazetesine verdiği röportajda beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu.

Yoksul bir ülkenin depreme hazırlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Ercan, "Türkiye'de kişi başına gelir siyasilerin söylediğine göre 8 bin dolar. Aşağı yukarı bu 45 bin lira filan yapar. Demek ki aylık 2 bin lira yapıyor. İstanbul'da ev kiraları bin- bin 500 demek ki 2 bin lira alan bir ailenin depreme hazır olması gibi bir olay düşünülemez. Eşik değer kişi başına 45 bin dolardır. Ayda 22 bin lira alman gerekiyor. O zaman sağlam yerde oturabilirsin. Sabancılardan, Koçların akrabalarından, Bayraktar Holding'ten? Duymadınız ve duymayacaksınız. Böyle gelmiş böyle gidiyor" diye konuştu.

İSTANBUL BEŞİK GİBİ

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen bir deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü. Kandilli ise depremin şiddetini 4,8 olarak duyurdu.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremi iki saat önce sosyal medyada yaptığı yayında tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, beklenen Marmara depreminden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 6 ve üzerinde bir deprem olacağını iddia etti.

2 SAAT ÖNCESİNDEN BİLDİ

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 16.37'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü deprem öncesinde sosyal medya sayfasından canlı yayın yapan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut ise iki saat öncesinden deprem olacağını söyleyerek tahminini paylaştı.