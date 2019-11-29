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Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tosun, evinde ölü bulundu. Tosun'un epilepsi hastalığının bulunduğu ve dün katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

29.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:59Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Tosun (54), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan 54 yaşındaki Prof. Dr. Murat Tosun'dan alamayan mesai arkadaşları, durumdan endişe ederek polisi aradı. Adrese giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evin yatak odasında hareketsiz yatan Tosun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinden ayrıldığı ve oğluyla beraber yaşadığı öğrenilen Tosun'un epilepsi hastalığı bulunduğu, dün de gözünden katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

DÜN 'YAŞLANIYORUZ BE DOSTLAR' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Katarakt ameliyatı sonrası sosyal medyada fotoğrafını paylaşan Tosun'un, "Yaşlanıyoruz be dostlar. Ama bu zor günlerimde yanımda olan arkadaşlarıma sonsuz minnetler. Yalnız olmadığınızı bilmek mutlu kılıyor insanı" notunu düştüğü ortaya çıktı. Tosun'un hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ve öğrencilerinin fotoğrafın altına başsağlığı yorumları yazdığı görüldü.

AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


3. Sayfa

Kaynak: İHA

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