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Profesör intihar etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir Eser (55), 3. kattan atlayarak intihar etti.

19.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:17Profesör intihar etti
Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir Eser (55), 3. kattan atlayarak intihar etti. Eser'in psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay, Muğla 'nin Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu sitesindeki evinde yalnız yaşayan MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Kadir Eser, 3. kattan aşağıya atladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Kadir Eser'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eser'in cansız bedeni otopsi için Muğla adli Tıp Kurulu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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