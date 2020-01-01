Profesör Özdemir dekan oldu

Malatyalı Prof.Dr. Ramazan Özdemir, İstanbuli Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı.



Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaparken, 25 yıllık hizmetinden sonra 2017 yılında emekli olan Prof.Dr. Ramazan Özdemir, İstanbul Bezmialem Vakfı Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçmiş ve burada Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevini yapmıştı.



Prof.Dr. Ramazan Özdemir'in, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sema Arıcı'nın görev süresinin dolmasıyla boşalan dekanlık görevine atandığı bildirildi.



Dekanlık görevine getirilen Prof.Dr. Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görev yaparken, önemli ameliyatlara imza atmıştı.



Malatya'nın Pütürge ilçesi doğumlu olan Özdemir, 2 Ocak 2020 tarihinde yeni görevine başlayacak. - MALATYA

Kaynak: İHA