Profesör, tüp bebekte başarıyı arttırmak için 'Klinik psikoloji' alanında doktora yaptı

Profesör, tüp bebekte başarıyı arttırmak için 'Klinik psikoloji' alanında doktora yaptıDiyarbakır'da görevli Kadın Doğum ve tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, infertilite hastaları için 'Klinik psikoloji' alanında başladığı doktorasını tamamladıProf. Dr. Çoksüer, tüp bebek yöntemlerinin yanı sıra özellikle infertilite hastalarına da psikolojik destek verecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da görev yapan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, bazı hastalarına psikolojik destek vermek için 'Klinik psikoloji' üzerinde doktora yaptı. Doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Çoksüer, özellikle herhangi bir sorunu olmayan ve bir yıldan fazla süredir ilişkiye girip çocuk sahibi olamayan çiftlere psikolojik destek de verecek.Yaptığı başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, bazı hastalarına psikolojik destek vermek için 'Klinik psikoloji' alanında doktora yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Çoksüer, özellikle infertilite hastalarına psikolojik destek verecek.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çoksüer, son yıllarda çocuk sahibi olamayan hastalarda ciddi anlamda stres ve psikolojik sorunların yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, tüp bebek çalışmalarının yanı sıra bu tür hastalara klinik psikolojik danışmalık hizmeti verilerek başarı elde edilebildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Çoksüer, "Bir yılda kurulan ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna infertilite deniliyor. Kadın faktör, erkek faktör ve açıklanamayan infetileteler de hem kadın hem erkek faktör olmak üzere birçok neden sayabiliriz. Fakat son yıllarda biz biliyoruz ki hasta çocuk sahibi olamadığında üzerinde çok ciddi anlamda stres, psikolojik yük oluşturuyor. Tabi bizde buna bağlı olarak artık son yıllardaki çalışmalara baktığımızda özellikle stresin ve psikolojik faktörlerin infertilite üzerine çok ciddi etkileri olduğunu biz biliyoruz. Bilimsel çalışmalarda bunu göstermektedir. Hatta biz kendi kliniğimizde tüp bebek başarısında bile stres yükü fazla olan kişilerde, ya da psikolojik yükü olan kişilerde tüp bebek başarı oranlarında daha da azaldığını görmekteyiz. O yüzden bu hastalarda eğer infertil çiftlerden ise artık Avrupa'nın birçok merkezinde psikolojik açıdan ya da stres yükü fazla olanlarda mutlak suretle bir psikolojik danışmanlık hizmeti verilebilmektedir. Bizde kendi kliniğimizde bu tür hastalarda artık infertil tedavisi alan hastalarda rutin olarak psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu yüzden 'Klinik psikoloji' doktorasını tamamladım. Tabi klinik psikoloji doktorasında da kendim özellikle klinik psikoloji doktorasını tezli yaptım. Tabi tez aşamasında da özellikle infertil çiftlerde klinik psikolojik durumunun değerlendirilmesi adı altında bir tezle, hem İngilizce hem Türkçe olarak tezi tamamladık" dedi."Psikolojik endişeler kadınlardaki üreme fonksiyonlarını çok ciddi etkilemekte"Bu çalışmanın kendi hastaları için, hastalarına daha faydalı olabilmek adına çok ciddi katkı sağladığını kaydeden Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sözlerine şöyle devam etti:"Çünkü çocuk sahibi olamama endişesi hastalarda çok ciddi psikolojik endişelere neden olabilmektedir. Bu da kadınlardaki üreme fonksiyonlarını, yani üreme hormonlarına çok ciddi anlamda etkileri olduğunu bilimsel çalışmalar göstermektedir. O yüzden bu hastalarda özellikle açıklanamayan infertiliteler de yani sebebi bilinmeyen infertil hastalarda, yumurtaları normal, sperm normal, rahim filmi normal, her şey normal olduğu halde sebebi yok. Bu sebebi bilinmeyen hastalarda stres yükünün çok önemli olduğunu görmekteyiz. Biz bu hastalarda hiçbir tedavi vermeden sadece stresi azaltmaya yönelik yaptığımız tedavilerle kendiliğinden gebelik oranları artırabilmektedir. Bir hasta kliniğimize geldi baktık. Sadece stres yönelik bir problem varsa biz bu hastalarda sadece stres kaynaklı tedaviler veriyoruz. Tabi buna bağlı olarak başarı şansını arttırabilmekteyiz. Yani biyolojik nedenlere ek olarak psikolojik nedenleri de araştırıp başarı şansını artırmaya yönelik destek tedavileri veriyoruz.

Kaynak: İHA