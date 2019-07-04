04.07.2019 13:26
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Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri, İngiliz ve İtalyan iki profesörü yurt dışına kaçırmak için topladıkları çok sayıda böcek ve kelebekle birlikte yakaladı. 120 bin lira idari para cezası uygulanan profesörler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İtalya vatandaşı Profesör G.S. ile İngiltere vatandaşı P.J.M., Adıyaman'da topladıkları çok sayıda böcek ve kelebek ile birlikte yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karadut köyü bölgesinde, yabancı uyruklu şahısların arazide tuzaklar kurarak kelebek ve çeşitli böcekleri topladıkları ve yurt dışına kaçıracakları bilgilerinin alınması üzerine jandarma timleri tarafından arazi arama ve tarama çalışması yaptı. Arazide yapılan çalışmada şahısların böcek yakalamak için kurdukları tuzaklar tespit edildi.

600 ADET ÇEŞİTLİ CİNSTE BÖCEK ELE GEÇİRİLDİ

Pusu kuran jandarma ekipleri bahse konu tuzakları almaya gelen şahıs yakalanarak yapılan kimlik kontrolünde G.S. isimli İtalya vatandaşı ve profesör olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan arama kararıyla böcek toplayan yabancı uyruklu şahsın konakladığı pansiyon ve aracında yapılan aramalarda 2 adet böcek yakalama tuzağı, 2 adet ışıklı böcek yakalama tuzağı, 11 adet böcek muhafaza kutusu, 3 adet alkol kutusu ile yaklaşık olarak 600 adet çeşitli cins ve özelliklerde böcek ele geçirildi.

120 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

P.J.M. isimli İngiliz vatandaşının da profesör olduğu, elinde 5 paket halinde 25 adet çeşitli boylarda kelebek olduğu belirlenerek kelebekler muhafaza altına alındı. Kahta Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğine bilgi verilerek şahıslara 2872 Sayılı Yasa kapsamında 120 bin 326 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA
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