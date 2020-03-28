Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, katıldığı bir canlı yayında dedesi umreden gelen bir gencin süper bulaştırıcı olduğunu ve onlarca insanı enfekte ettiğini söyledi. Çetiner'in bu açıklamalar esnasında Samsun'u ağzından kaçırması, bölge halkını tedirgin etti.

28.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'deki son durumu ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Program konuklarından İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Samsun 'da dedesi umreden gelen bir gencin virüs kaptığını ve bu gencin hamburgercide çalışması vesilesiyle süper bulaştırıcı olarak onlarca kişiyi enfekte ettiğini (bulaştırdığını) söyledi.

Güney Kore'de yer alan ve onlarca insanı enfekte etmesiyle bilinen süper bulaştırıcıları anımsatan Çetiner, "Bizim gibi büyük metropellerden henüz hastalığın yayılmadığı köylere, kentlere gidip de orada bulaştırabilecek insanlar da var. (Güney) Kore'de öyle süper bulaştırıcılar vardı. Yüzlerce insana tek başına virüs bulaştırdı" dedi.

"SAMSUN'DA SÜPER BULAŞTIRICI VAR"

Ardından Samsun'da da bir süper bulaştırıcının olduğunu ağzından kaçıran uzman isim, "Dedesi umreden geliyor, ondan kapıyor. Bir büyük AVM'de çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Onlarca insanı enfekte etti" ifadelerini kullandı. Bu sürpriz çıkıştan sonra devreye giren program moderatörünün "Nerede?" şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Çetiner, "Türkiye'de" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Çetiner'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Samsun halkını da tedirgin etti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Profesörün canlı yayındaki ’Süper bulaştırıcı var’ çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Etiketler: Samsun, TV, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler
Yorumlar (2)
BAHADIR:Bu seferde başka haberle anıldı sam....
Cevap Yaz 0 0
TRET:Samsunlular sahilde çiftlikte gezmeyi bırakın artık.
Cevap Yaz 0 3

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

11:25: - Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü! - Haberler 11:24: Sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı - Haberler 11:22: Jandarma her sabah hizmet binaları ve araçlarını dezenfekte cihazı ile temizliyor - Haberler 11:22: Bursa'da polis ekipleri toplu taşıma araçlarını sıkı denetime aldı - Haberler 11:21: Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimleri arttı - Haberler 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:55: 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu - Haberler 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler 09:15: Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haberler