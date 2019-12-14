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Profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada öldü

TEKİRDAĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16), hayatını kaybetti.

14.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:08Profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada öldü

TEKİRDAĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16), hayatını kaybetti. Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam Değirmenaltı Mahallesi Namık Kemal Üniversitesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Mesut Ö. yönetimindeki 34 HN 4563 plakalı otomobil, kavşaktan sola dönüş yapmak isterken aynı yöne giden Eren Konukçu yönetimindeki 59 ABE 022 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sırasında kelepçesini takmadığı için kaskının başından çıktığı öne sürülen lise öğrencisi Eren Konukçu, ağır yaralandı. Başından yaralanan Konukçu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Konukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖĞRETİM ÜYESİNİN OĞLU

'da özel bir koleje giden Eren Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu belirtildi.

Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Mesut Ö., polis tarafından gözaltına alındı.



Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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