Haberler » Güncel » Profesyonel aşçılar Şırnaklı kadınlarla yemek ve pasta yaptı - Haber

Profesyonel aşçılar Şırnaklı kadınlarla yemek ve pasta yaptı

Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen profesyonel aşçılar, kadınlarla yemek ve pasta yaptı.

23.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:10 Profesyonel aşçılar Şırnaklı kadınlarla yemek ve pasta yaptı
'ın ilçesine gelen profesyonel aşçılar, kadınlarla yemek ve pasta yaptı.
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan'ın daveti üzerine Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) üyesi 9 profesyonel aşçı, yemek evinde ev hanımlarıyla 17 çeşit pasta yaptı. Hazırlanan pastalar, engellilere ve öğrencilere ikram edildi.
Programa katılan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş, 3 gün süren programda kadınların profesyonel aşçılarla yemek ve pasta hazırladığını belirterek, "Kadınlarımız şeker hamuru ile pasta yapmayı öğrendi. Hanımlarımız artık kendi imkanlarıyla evlerinde çocukları için farklı pasta çeşitleri yapacak." dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ise farklı yemek çeşitlerinin de yapıldığını dile getirerek, hazırlanan yemek ve pastaların, özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelliler ile Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde yatılı okuyan öğrencilere ikram edildiğini söyledi.

Silopi, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Karaman'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Haber
15:52   "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi Ankara'da başladı - Haber
15:52   İstanbul'da araca yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı - Haber
15:51   Meyve suyu kutuları ve leblebi paketlerinden uyuşturucu çıktı - Haber
15:51   DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:53:06