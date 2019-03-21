Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Kahvaltıda Buluştu

Profesyonel Boks Federasyonu Derneği,katılımın bir hayli geniş olduğu kahvaltı etkinliğinde buluştu. Kahvaltıya başta eski Avrupa Boks Şampiyonu Cemal Kamacı olmak üzere, pek çok tanınan sima katıldı.

"SPONSORLUK ÇOK ÖNEMLİ"

Yapılan sertifika programında söz alan Cemal Kamacı ''Profesyonel boks, ülkemiz gündemine yavaş yavaş girmeye başlamıştır. Eminim bu ekiple birlikte çok kısa bir sure içinde güzel günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Sponsor ve seyirci desteği de sağlandığı takdirde profesyonel boks,ülkemizde hak ettiği yere gelecektir. Sponsorluk bu noktada çok önem arz etmektedir. Benim Avrupa Şampiyonu olmama vesile olan yolda, elimden tutan sponsorlarımın, o zamanki büyüklerimin etkisi büyük oldu. Bu anlamda gerek buradaki iş adamları gerekse de antrenörler olmak üzere hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız.'' İfadelerine yer verdi.

ÇOK DEĞERLİ ANTRENÖRLER VE SPORCULAR VAR

Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu ise ''Öncelikle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Profesyonel boks sporu artık hızlı adımlar ile hayatımıza girmeye başlıyor. Uluslararası federasyonlarla yaptığımız yazışmalardan çok güzel neticeler almaya başladık. Aramızda çok değerli antrenörler ve sporcular var. Bununla birlikte Ukrayna'nın eski profesyonel boksörü ve günümüzün antrenörü Alexandr Korkh da aramızda. Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde tam destek sözü aldık ve artık kendisi de ailemizin bir parçası olarak çıkmış olduğumuz bu yolculukta bizlere uluslararası arenada çok büyük yardımları olacaktır.

"AVNİ YILDIRIM HAKSIZLIĞA UĞRADI"

Zaten geç kalmış bir durumun artık nihayete ermeye başladığını görmek hepimiz için büyük sevinç ve gurur kaynağıdır. Bildiğiniz üzere geçmiş günlerde Türk sporcumuz Avni Yıldırım, çıkmış olduğu müsabakalarda büyük bir haksızlığa uğradı. Bu haksızlıkların önüne geçmek amacıyla bizlerin çalışmalarını daha sıklaştırması ve profesyonel boksun artık hayatımıza tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Bu sayede sporcularımız kendi ülkelerinin lisansları ile profesyonel boks müsabakalarına çıkabilecek ve uğramış oldukları haksızlık karşısında arkalarında bizim gibi güçlü bir kurumu hissedebileceklerdir. Bundan yıllar önce başladığımız bu zorlu süreci, seçimlerden sonra tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu vesile ile çıkmış olduğumuz bu dikenli yolculukta bizlere en başından beri kol kanat geren değerli büyüğümüz Cemal Kamacı abimizi ve harıl harıl çalışan komisyon üyelerimize şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.

Profesyonel Boks Federasyonu, seçimlerden sonra ilgili bakanlıklarla bir takım görüşmelerde bulunacak ve ülkemizde profesyonel boks lisansının verilmesi için en büyük adımı atacaktır. Bu kapsamda haberler.com ailesi olarak kendilerine çıkmış oldukları ve kısa sure içinde tamamlayacakları bu zorlu süreçte başarılar diliyoruz.