Haberler» Spor» Haber

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi. Kararın GS'nin kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması ise tepkilere neden oldu.

05.09.2019 19:08

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK tarafından 4 maç men cezası ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya, rakip takım taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu kararı, Galatasaray'ın kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması tartışmaları alevlendirdi.

KAYSERİ MAÇI SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e, Süper Lig'in 3. haftasında alınan 3-2'lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle 4 maç men cezası ve 19 bin TL para cezası verdi. Yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise rakip takım taraftarlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası ve 19 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu kararı, Galatasaray'ın kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması tartışmaları alevlendirdi.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. antrenörü Ümit Davala'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (...)"

NE OLMUŞTU?

Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor'u 90+9'da Adem Büyük'ün attığı golle 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklide durabilmek." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray önümüzdeki 4 haftada Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor (d), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği (d) ile karşılaşacak. Bu da kararın TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilmemesi halinde Terim'in Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacağı anlamına geliyor.

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Terim, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (50)
ADINIZI YAZIN: allah kahretsin sizleri ulan ceza aliyorsunuz feneri sucluyorsunuz yetmedimi 20 senedir cektiklerimizsizlerin yuzunden trabzonu bir taraftan galata bir taraftan besiktasi bir taraftan anlasilan fener sizleri kötü kulanmisyakasindan dusmuyorsunuz hodri meydan
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
RECEP: Nihat Özdemir'' ın Galatasaray düşmanı olduğu ortada. federasyon başkanı bir kulübü düsman ilan ediyorsa o koltukta uturamaz.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: bunlarin hepisi dönek daha agir cezalar verilmesi sart bunlarda ne saygi kalmis nede ar onun icin tffrasyonu buyuk cezalar versinki bir daha tekerur etmesin saygilarimla
Yayından Kaldır
0 3
Cevap yaz
EDEP YA HU HER HAFTA CEZAMI OLUR: Yılmaz Vuralı da yedek teknik direktör yapmalı . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİN ALİ İN ALİ: iyi de bu hep turbunde mi oturacak artist onun icinmi milyonlari gotuuyo
Yayından Kaldır
1 9
Cevap yaz
ULTRAGS: sizin adaletiniz şaşar ama Allah''ın adaleti şaşmaz mayısta görüşürüz TFF ve PFDK .
Yayından Kaldır
43 11
Cevap yaz
AYDIN: Mayısta ne olur biliyormusunuz Gs küme düşer demedi demeyin hakemler kurtaramayacak.
Yayından Kaldır
10 35
FATIH: ancak bızımle boyle bas edersınız kus beyınlıler
Yayından Kaldır
42 12
Cevap yaz
GS: feneresyon gürevini eksiksiz yapıyor
Yayından Kaldır
32 8
Cevap yaz
FENER BAHÇE: nihat özdemir bilinçli getirdiler kepaze insanlar gecen sezon zor kurtuldular onun hırsını almak istıyorlar sanki feneri fatih nterim getirdi çirsef ler
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 50 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
20:20   Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor
20:19   Rıza çalımbay: mili maç araları çok önemli
20:16   Gençlerbirliği'nde yenileme günü
20:15   Fenerbahçe'de alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
20:08   Çalımbay: "Final niteliğinde maçlarımız var"
20:08   PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası
19:54   Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi