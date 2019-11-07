Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdi!

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BTC TÜRK MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine

SERGEN YALÇIN'A BİR DE PARA CEZASI

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN hakkında tedbire uymama eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ'A 24 BİN PARA CEZASI

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY

GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 114, 115, GÜNEY TRİBÜN 119, 115, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ALİ KOÇ'A 50 BİN LİRA PARA CEZASI

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AHMET AĞAOĞLU'NA 150 BİN LİRA PARA CEZASI

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, resmi twitter hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,