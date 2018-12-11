11 Aralık 2018, 16:45
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Galatasaray'a Ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ihtar cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a ihtar cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 16:45



YORUMLAR (11)
MEKAN 34 VATAN 74: Bu federasyon neyin peşinde anlamak zor cekin elinizi galata sarayın üzerinden sabrımızı zorlamaınız işinizi doğru yapınız yapamayacaksanız defolun gidin futbolu bilen birisi gelsin i
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SLN: Diğer takımlarada yapsaydınız bari
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SİNCE 1903: Bu nedir ya sürekli küfür sürekli hakaret. Cezalar yetersiz. Geseye sürekli para cezası veriliyor cinconspor zaten borcunu ödemiyorki para yok batmış kulüp ne alacan. En güzel ptt ligine düşürecen bu himmetsporu bak o zaman nasıl aklıllanır bu conconlar. Aklı sıra TFF ye ayar vermeye çalışıyor bu Fransız takımı. Ağla ağla nereye kadar sürekli salya sümük ağlar bu ağlaksporlular. :))
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ALPER: Aaaa valahi bu tff nin kafasına taş düştü galiba galatasaraya ihtar verdiniz beyler farkındamısınız ama bu karar size yakıştı mi beylerrrr acilen size yakışanı yapın kararı duzeltin
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KRAL : Bir ara Fenerbahçe ye yükleniyorlar su şimdide sıra Galatasaray da ama başaramayacaksınız
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