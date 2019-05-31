Profesyonel futbol liglerinde heyecan sona erdi

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ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig play-off finaliyle 2018-2019 sezonunun tamamlandığı profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıktı, 20 ekip ise liglere veda etti.Türkiye'de profesyonel liglerde 2018-2019 heyecanı, play-off maçlarıyla sona erdi. Liglerde en son bir üst lige yükselme başarısı gösteren ekip ise Gazişehir Gaziantep oldu.Gaziantep temsilcisi, dün İstanbul'da oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada Hatayspor'a penaltı atışları sonucunda 5-3 üstünlük sağladı.Profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 20 ekip ise liglere veda etti.Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor küme düştü.Bölgesel Amatör Lig'den 9 ekip ise gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.Yükselenler2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkan Kırşehir Belediyespor, bu sezon da TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.Gençlerbirliği, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.Düşmeye devam ediyorlar2016-2017'de Süper Lig'den 1. Lig'e, geçen sezon 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor, bu sezon da TFF 3. Lig'e geriledi.Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e oradan da TFF 3. Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, sezon başlamadan FIFA Disiplin Komitesi kararı ile bir alt lige düşürüldü.Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'e, 2'nci Lig'e veda eden Manisaspor TFF 3. Lig'e, aynı şekilde TFF 3. Lig'e düşen ekiplerden Bucaspor ile Körfezspor da Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1. Lig'de Afjet Afyonspor, TFF 2. Lig'e Darıca Gençlerbirliği ile Bayrampaşa, bu sezon mücadele etmeye başladıkları liglere veda etti.56 ilden 126 takımGelecek sezon 56 ilden 126 takımın yer alacağı profesyonel liglerde İstanbul'u 23 ekip temsil edecek.Ankara'dan 10, İzmir'den ise 6 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde Manisa'dan 5, Antalya, Kocaeli ve Trabzon'dan dörder, Adana, Bursa, Hatay ve Muğla'dan ise üçer takım mücadele verecek.Düşenler ve çıkanlarProfesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:Spor Toto Süper LigŞampiyon: GalatasarayDüşenler: Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BursasporSpor Toto 1. LigSüper Lig'e çıkanlar: Abalı Denizlispor, Gençlerbirliği, Gazişehir GaziantepDüşenler: Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor, Afjet AfyonsporTFF 2. LigSpor Toto 1. Lig'e çıkanlar: Menemen Belediyespor, Keçiörengücü, Fatih KaragümrükDüşenler: Fethiyespor, Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği, Bayrampaşa, Manisaspor, GaziantepsporTFF 3. LigTFF 2. Lig'e çıkanlar: Hekimoğlu Trabzon, Kırşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare, Ergene Velimeşespor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni ÇorumsporDüşenler: Gebzespor, Körfezspor, Bergama Belediyespor, Alibeyköyspor, Adıyaman 1954, 1461 Trabzon, Bağcılarspor, BucasporBölgesel Amatör LigTFF 3. Lig'e çıkanlar: Somaspor, Modafen, Kelkit Belediye Hürriyetspor, 68 Aksaray Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Yozgatspor 1959, Belediye Derincespor, Ağrı 1970, 1877 Alemdağspor