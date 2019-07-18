18.07.2019 15:49
Haberler» Spor» Haber

Profesyonel liglerde sezon planlamaları belli oldu

Profesyonel liglerde sezon planlamaları belli oldu

2019-2020 sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı.

2019-2020 sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı.
Planlamaya göre; Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 30 Aralık 2019'da sona ererken, ikinci yarı 17, 18, 19 ve 20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
TFF 1. Lig, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde "24." ve "27." hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de "7." ve "24." hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:21   Kendi transferine bahis yapan Sturridge'e ceza!
16:21   "Ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"
16:20   Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik'i transfer etti
16:20   Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı
16:18   Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı
16:17   Çaykur Rizespor'un yeni transferi Amedej Vetrih kampa katıldı
16:13   Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti