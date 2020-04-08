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Profesyonel NASCAR Pilotu, e-Spor Yarışında Öfkesine Yenik Düştü

Coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle pek çok spor etkinliği iptal edildi. Dolayısıyla profesyonel sporcuların birçoğu performanslarını tamamen kaybetmemek adına şu sıralar e-Spor'a yönelmeye başladı.

08.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:51
Profesyonel NASCAR Pilotu, e-Spor Yarışında Öfkesine Yenik Düştü

Coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle pek çok spor etkinliği iptal edildi. Dolayısıyla profesyonel sporcuların birçoğu performanslarını tamamen kaybetmemek adına şu sıralar e-Spor'a yönelmeye başladı. Yakın zamanda NBA oyuncularının bu tarz bir yaklaşımı benimsediğini görmüştük. Şimdi de NASCAR, benzer bir yaklaşımla profesyonel yarışcılarını online bir oyunda yarıştırıyor.


Ancak görünüşe göre tıpkı sıradan oyuncular gibi, profesyonel oyuncular da online oyunlarda bazen öfkelerine yenik düşebiliyor. 'Food City Showdown' müsabakasının ' Bristol Motor Speedway' adlı yarış pistinde gerçekleştirilen bir online yarış sırasında profesyonel NASCAR pilotu Bubba Wallace, bir başka araçla çarpışıp duvara toslamasından sonra öfkesine yenik düşüp birden oyunu terketti (rage quit).


Bahaha I'm dying at my mentions right now...


I ruined so many peoples day by quiting..a video game..


Bahaha. A video game. Damn quarantine life is rough??????

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) April 5, 2020


Wallace daha sonra gerçekten de çok öfkelendiği için oyunu terk ettiğini kabul etti. Ancak görünüşe göre Wallace, online yarış sırasında kendisini izleyen izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığı için pek de üzgün değildi. Fakat bu fevri davranışı Wallace'a da pahalıya patladı. Çünkü kendisini destekleyen bir sponsor, Wallace'ın bu hareketi sonrasında "Biz pilotlarla ilgileniyoruz, kaçanlarla değil." diyerek sponsorluğunu geri çekti.


Aslında şunu hepimiz anlayışla karşılıyoruz. Birinin gerçek hayatta bir spor dalında başarılı olması, o sporun video oyun versiyonunda da aynı başarıyı göstereceği anlamına gelmiyor. Hissetmiş olabileceği hayal kırıklığını sadece tahmin edebiliyoruz. Tüm bunlara rağmen Wallace, daha sonra başka bir online yarışa daha katıldı ve yarışta aracını, ABD Hava Kuvvetleri'nin renkleriyle donattığı görüldü. Söz konusu online yarışın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Bristol, Yakın, Teknoloji
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