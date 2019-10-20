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Profesyonel taşıyıcılardan Barış Pınarı'na destek konvoyu

PROFESYONEL Taşıyıcı ve Sürücüler Derneğii tarafından Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla 40 araçtan oluşan konvoy düzenlendi.

20.10.2019 17:14Profesyonel taşıyıcılardan Barış Pınarı'na destek konvoyu
PROFESYONEL Taşıyıcı ve Sürücüler Derneğii tarafından Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla 40 araçtan oluşan konvoy düzenlendi. Bakırköy  Cumartesi pazarı alanında bir araya gelen sürücüler,  konvoy halinde Yenikapı Miting alanına ilerledi. Miting alanında araçlarını park eden sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Profesyonel Taşıyıcı ve Sürücüler Derneği Başkanı Murat Ok,  "Hepimizin malumu, ülkemiz dünyanın en stratejik bölgesinde yer almaktadır. Bu cennet vatan yurt edindiğimiz yüzyıllardan beri dahili ve harici bedhahların hedefi durumundadır. Bu günde oynanan oyun bunlardan biridir. Etnisitesi ne olursa olsun bu cennet vatanda yaşayan herkesin bu bilinçle hareket etmesi öncelikli görevi olmalıdır. Ülkemize yaşayan herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, bölücü ve ayrıştırıcı hiç bir harekete tevessül etmemesi gerekmektedir.

Bu duygular içinde bizler Profesyonel Taşıyıcı ve Sürücüler Derneği olarak ülkemizi bölmek, bizleri birbirimize düşürmek isteyen iç ve dış mihraklara karşı milletimiz devletimiz ve ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.

Basın açıklamasının ardından toplanan sürücüler Mehmetçik'e asker selamı verdi.


- İstanbul

Barış Pınarı Harekatı, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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