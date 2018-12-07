Profesyonel Ustalar İçin Işıklar Testere

Işıklar Testere Sanayi faaliyet gösterdiği inşaat yardımcı el aletleri üretimi konusunda ülkesine hizmet veren firmaların en eskilerinden biridir.Firma 1967 yılından bu zamana kadar müşteri memnuniyeti ve sürekliliği sağlamak amacı ile, faaliyet konusu içerisinde bulunan ürün çeşitlerini ve ekipmanlarını değişiklik hakkı saklı kalmak kaydı ile sürekli her türlü yeniliğe açık tutmuş ve geliştirmiştir.

İmalat ve pazarlama konularında sektörün araştırma ve geliştirmesinde ulusal ve uluslararası alanda liderliği korumak firma olarak ana ilkesidir.

Işıklar Testere Sanayi yıllardır markasına güvenen müşterilerinin bu güvenlerini sürdürmeleri için üründe kalite anlayışı ile yaklaşmıştır.Ürünlerin çelik hammaddesini Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın seçkin fabrikalarında yüksek normlarda üretilmiş olarak İstanbul Çekmeköy'de bulunan tesisinde otomatik makinelerde işlenerek mamül haline getirilipsiz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Üretimimizin her aşamasında kalite diyen Işıklar Testere Sanayi

Güç = Kalite

Kalite = Müşteri Memnuniyeti

Prensibini Benimsemiştir.