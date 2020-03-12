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Program büyük ilgi gördü

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı büyük ilgi gördü, dikkatle takip edildi.

12.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:59
Program büyük ilgi gördü

Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde yürütülen sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik şiirler okundu. Programın son bölümünde Araştırmacı Yazar Enes Günaslan, İstiklal Marşı Kabulü süreci ile Mehmet Akif Ersoy'un hayatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Program sonrası açıklamada bulunan katılımcılar, etkinliği çok beğendiklerini ifade ettiler.

ÖNEMLİ BİLGİLERLE BİRLİKTE GELECEĞİMİZE IŞIK TUTACAKLARDIR

Düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi Öğretmeni Müslüm Yıldız, "Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenledik. Buradaki amacımız, öğrencilerimize Mehmet Akif'i anlatma, davasını ve mücadelesini aktarmaydı. Bugünkü programımızda Araştırmacı Yazar Enes Günaslan hocamızı davet ettik. Sağ olsun davetimize icabet ederek bugün öğrencilerimize, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış süreciyle ilgili bir sunum yaptı. Bizlere ve öğrencilerimize önemli bilgiler sunduğu için hocamıza teşekkür ediyorum. Umarım, öğrencilerimiz de bugün buradan alacakları Mehmet Akif'in hayatıyla ilgili önemli bilgilerle birlikte geleceğimize ışık tutacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Kuran-ı Kerim, Mütercim Asım, Güncel

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