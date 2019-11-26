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Programa katılıp sigarayı bırakan polislere altın hediye edilecek

YEŞİLAY ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne' katılarak sigarayı bırakan memurlara İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin, altın hediye edecek.

26.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:26Programa katılıp sigarayı bırakan polislere altın hediye edilecek
YEŞİLAY ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne' katılarak sigarayı bırakan memurlara İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin, altın hediye edecek.

ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" kapsamında İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan eğitimlere toplamda bin 200 personel katıldı. Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu tarafından verilen eğitimlerde emniyet mensuplarına sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, sigarayı bırakan polis memurları yaşadıkları deneyimleri meslektaşlarıyla paylaştı.

"PROJENİN DEVAMINI DİLİYORUZ"

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi. Yeşilay'ın desteğiyle bin 200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşları altın, eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek ile ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de yansır" dedi.

Eğitimlerde polislerden güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden  Psikolog Gizem Kahyaoğlu ise, "Zaten sigarayı bırakan polislerimizi ödüllendirme vaatleri de geldi. Biz de bildiğimiz kadarıyla ilk kez böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Yeşilay, Güncel

Kaynak: DHA

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