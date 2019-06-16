İsmail Küçükkaya istedi! Aday birbirine soru sordu

Tarihi tartışma programında iki aday bir birlerine sorular yöneltti.

"AA'NIN YAPTIKLARI SİZE NE İFADE EDİYOR?"

İlk soruyu CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a yöneltti. İmamoğlu Yıldırım'a "Sayın Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğru olduğunu söylerken, o sabah yaptığınız görüşmeleri normal mi görüyorsunuz? Gönül Belediyeciliği ile doldurulmasını nasıl karşılıyorsunuz? Çaldıların muhattabı kimdir?" diye sordu.

Yıldırım ise cevap olarak " AA'nın kesintisi normal bir şey değil, kabul ediyorum. Ama bunu kendileri açıklamalı, ben muhattap değilim.Çok açık bir şey söylüyorum, 39 belediyenin 25'ini ve nüfusunda yüzde 65'ini kazanmışız. İBB'nin toplam meclis üye sayısı 310-310, 180'inin kazanmışız. Siz 130 kazanmışsınız. Çoğunluk bizde. Yani, sonuç buyken, kaybettik mi diyecektik? Kazandık herhalde, bu yüzden de o afişleri astık. Nitekim birkaç gün sonra da siz astınız." dedi.

"HUKUKÇULARINIZ SİZİ YANILTTI MI?"

Yıldırım ise İmamoğlu'na " İBB verilerini hemen neden kopyalama talimatı verdiniz. Hukukçularınız sizi mi yanılttı?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu ise bu soruya şöyle cevap verdi: "Burada kendi cümleleriyle yanıt veriyorum. Bir belediye başkanı, her türlü incelemeyi yapar. Bu bir veri yedekleme işidir. Veri yedekleme işinde, kopyalama işi yapılır. Talimat 31 Mart'ta verdik. Büyükşehir'in korunması için. Bakın afaki değişiklik yapılabilir, bu doğal. Yani bu kadar kolay bir iş. Hiçbir riski yok. Yedeklenerek muhafaza edilecek yer yine İBB olacaktı, ama olmadı. Bunların yapılması doğru diyenler yine İBB içindeki kişilerdi. Yıldırım'a, süreci daha iyi analiz etmesini diler, talep ederim. Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü kavramı inceleyebilir."